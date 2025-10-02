Yaquis cosechan triunfos en la pretemporada

La pretemporada de los Yaquis de Obregón continúa en Estados Unidos. La gira de preparación cada vez hace que el equipo tome más ritmo, ya que cada vez los Yaquis se miran en mejor forma, prueba de ello fue el juego del día miércoles donde la tribu vino de atrás remontando el juego terminando 4-3 sobre naranjeros de Hermosillo .
LOS REFUERZOS SIGUEN LLEGANDO
Los jugadores que llegaron para reforzar al equipo se siguen incorporando a la pretemporada, y cada vez más se ve a unos Yaquis más completos, en busca de llegar de la mejor manera al inicio de la temporada. Juan Gamboa, Sebastián Elizalde, Vladímir Gutiérrez, entre otros, ya se están preparando a la par con todo el plantel de los Yaquis.
DEVIN SWEET ES NUEVO JUGADOR DE LOS YAQUIS
Los Yaquis presentaron al lanzador norteamericano de 29 años como refuerzo extranjero. Devin Sweet llega procedente de los Mariners de Grandes Ligas.
Este movimiento ilusiona aún más a la afición yaqui, ya que el equipo va con todo para competir esta temporada.