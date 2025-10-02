  • 24° C
  Ciudad Obregón
  Jueves, 2 De Octubre Del 2025
Deportes

Yaquis cosechan triunfos en la pretemporada

La Tribu le ganó a Naranjeros de Hermosillo en un gran duelo en Arizona

Oct. 02, 2025
Yaquis le remonta a Naranjeros en un gran partido de pretemporada.
Yaquis le remonta a Naranjeros en un gran partido de pretemporada.

La pretemporada de los Yaquis de Obregón continúa en Estados Unidos. La gira de preparación cada vez hace que el equipo tome más ritmo, ya que cada vez los Yaquis se miran en mejor forma, prueba de ello fue el juego del día miércoles donde la tribu vino de atrás remontando el juego terminando 4-3 sobre naranjeros de Hermosillo .

LOS REFUERZOS SIGUEN LLEGANDO

Los jugadores que llegaron para reforzar al equipo se siguen incorporando a la pretemporada, y cada vez más se ve a unos Yaquis más completos, en busca de llegar de la mejor manera al inicio de la temporada. Juan Gamboa, Sebastián Elizalde, Vladímir Gutiérrez, entre otros, ya se están preparando a la par con todo el plantel de los Yaquis.

imagen-cuerpo

DEVIN SWEET ES NUEVO JUGADOR DE LOS YAQUIS

Los Yaquis presentaron al lanzador norteamericano de 29 años como refuerzo extranjero. Devin Sweet llega procedente de los Mariners de Grandes Ligas.
Este movimiento ilusiona aún más a la afición yaqui, ya que el equipo va con todo para competir esta temporada.

imagen-cuerpo
Fernando Domínguez
