Yankees elimina a Red Sox y avanza a la Serie Divisional

Los New York Yankees sellaron su pase a la Serie Divisional de la MLB tras vencer 0-4 a los Boston Red Sox, en un juego marcado por la brillante e histórica actuación del novato Cam Schlittler, quien silenció a la ofensiva rival y se convirtió en figura clave del encuentro.

La victoria, que tuvo lugar en el Yankee Stadium, no solo significó la clasificación para la siguiente ronda, sino también el fin del dominio que Boston había ejercido durante la temporada regular. Ahora, los Yankees se medirán ante los Toronto Blue Jays en una nueva fase de los playoffs.

CAM SCHLITTLER HACE HISTORIA EN SU DEBUT EN POSTEMPORADA

El joven lanzador Cam Schlittler firmó una actuación memorable con más de ocho entradas lanzadas, 12 ponches y ninguna base por bolas.

Con ello, se convirtió en el primer pitcher en la historia de los Yankees en lograr semejante línea estadística en playoffs, consolidándose como una revelación inesperada en la rotación del equipo del Bronx.

Desde el inicio del partido, Schlittler impuso su dominio sobre los bateadores de Boston, quienes fueron retirados en orden en múltiples entradas. Su control fue absoluto, y el cuerpo técnico confió en él hasta los últimos outs, con una afición entregada en cada lanzamiento.

Cam Schlittler strikes out 3 batters in the 5th inning! #Postseason pic.twitter.com/2OZe8Eekrf — MLB (@MLB) October 3, 2025

LA CUARTA ENTRADA FUE CLAVE

Aunque el encuentro comenzó cerrado, con ambos equipos sin lograr anotar durante las primeras tres entradas, todo cambió en la cuarta, cuando los Yankees explotaron ofensivamente con cuatro carreras, suficiente para sentenciar el duelo gracias al respaldo del pitcheo de Schlittler.

A partir de ahí, los Red Sox no pudieron encontrar respuesta. Cada intento por acercarse en el marcador fue sofocado por una defensa sólida y un bullpen que complementó perfectamente la actuación del abridor.

VAN CONTRA TORONTO BLUE JAYS

Con esta victoria, los Yankees avanzan a la Serie Divisional, donde los espera un complicado rival., los Toronto Blue Jays, que llegan con buen ritmo y una ofensiva peligrosa. Sin embargo, con actuaciones como la de Schlittler, los del Bronx parecen listos para dar pelea en busca del título de la Liga Americana.