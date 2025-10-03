  • 24° C
Deportes

Mazatlán FC rompe su racha sin victorias y derrota al Atlético San Luis 2-1 en el Apertura 2025

Este día iniciaron las acciones de la Jornada 12 con varios equipos buscando alejarse de la eliminación y otros cuantos el liderato general

Oct. 03, 2025
Los del puerto tenían 9 partidos sin conocer la victoria.
Mazatlán FC, bajo la dirección de Robert Dante Siboldi, consiguió un respiro tras cortar una racha de nueve partidos sin ganar al vencer 2-1 al Atlético de San Luis en la jornada 12 del Torneo Apertura 2025.

A pesar de las dificultades iniciales, el equipo local aprovechó un gol clave de Brayan Colula en los últimos minutos, asegurando los tres puntos en la Perla del Pacífico.

El encuentro comenzó con ventaja para San Luis gracias a un gol de Sébastien Salles-Lamonge a los 18 minutos. Mazatlán, aunque con dificultades en la primera mitad, mejoró en la segunda parte y logró empatar a los 52 minutos mediante un cabezazo de Jordan Sierra.

El duelo terminó con emoción y tensión, con el equipo local buscando el triunfo hasta el último minuto, mientras que San Luis intentó reaccionar, pero no pudo evitar la derrota.

OTROS RESULTADOS EN LA JORNADA 12 

  • Pachuca derrotó a domicilio 1-0 al Necaxa en el Estadio Victoria
  • Atlas se impuso 3-1 a FC Juárez en el Estadio Jalisco 
César Leyva
