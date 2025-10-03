El récord histórico que Shohei Ohtani podría romper este sábado en la postemporada

Este sábado, Shohei Ohtani está a punto de hacer historia en las Grandes Ligas. El estelar japonés no solo hará su debut como lanzador en postemporada, sino que, al hacerlo, romperá un récord que nadie ha conseguido en más de 100 años de MLB.

Si todo sale como está planeado, mañana Ohtani se convertirá en el primer jugador en abrir un partido como lanzador y participar como jugador de posición o bateador en otra instancia de la misma postemporada.

Ohtani subirá al montículo en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional contra los Filis en Citizens Bank Park, un escenario que ya conoce como bateador, pero nunca desde el rol de abridor.

Aunque admitió que habrá nervios, se mostró agradecido por la oportunidad: “Estoy muy agradecido de poder jugar beisbol en esta época del año”.

Es tiempo del Sho.



¡Shohei Ohtani será el encargado de abrir el Juego 1 de la Serie de División! pic.twitter.com/mwIlDbUgk8 — Los Dodgers (@LosDodgers) October 3, 2025

REDEFINE EL CONCEPTO DE SUPERESTRELLA

Después de una compleja rehabilitación tras su segunda cirugía de codo en 2023, Ohtani regresó al montículo a mediados de junio, y desde entonces ha demostrado estar listo. Su penúltima salida de temporada regular fue precisamente ante los Filis, a quienes dominó con 5 entradas sin hits y apenas 68 lanzamientos.

Esa actuación convenció a los Dodgers de tratarlo ya como un lanzador regular. “Está listo para este momento”, afirmó el mánager Dave Roberts.

El récord que Ohtani romperá este sábado subraya la magnitud de su impacto como jugador de dos vías. En una era de especialización, él desafía las normas y redefine lo que significa ser una superestrella en las Grandes Ligas.

Si lanza como lo hizo en septiembre, no solo hará historia, también acercará a los Dodgers a la Serie de Campeonato.

Y entre la presión, los nervios y el juego, Ohtani tiene claro algo más: en el vestuario de los Filis, lo espera un buen "Philly cheesesteak" (sándwich de carne y queso de Filadelfia).