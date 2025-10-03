Luto en el América: muere legendario exazulcrema. Zague compartió la noticia

ste viernes 3 de octubre, el futbol está de luto, por el fallecimiento de un excelente deportista Eduardo Antônio dos Santos, más conocido como Edú Manga.

Al momento de su fallecimiento, el exvolante brasileño contaba con 58 años de edad, y durante su vida como profesional vistió las camisetas del América, Palmeiras, Corinthians y Universidad Católica.

Además defendió la playera de la Selección verde-amarela durante su participación en la Copa América de 1987, así como en diversas clasificatorias con miras al Mundial de Italia en 1990.

UNO DE SUS EQUIPOS CONFIRMA SU MUERTE

Quien primero informó sobre el deceso de Edú fue su equipo de Palmeiras, con el que se formó y logró enorme reconocimiento.

“Con profunda tristeza, recibimos la noticia del fallecimiento de Eduardo Antônio dos Santos, Edú Manga, ídolo de la afición en la década de 1980. Marcó 44 goles en 188 partidos y acumuló convocatorias a la Selección Brasileña”.

A su paso por el América, Edú participó con la escuadra azulcrema en Clásicos Nacionales frente a Chivas, dejando su nombre en la memoria de la afición.

Por su parte, Luis Roberto Alves Zague compartió un emotivo mensaje para quien considerara un gran futbolista.

“Notícias que uno nunca quisiera recibirlas y como consecuencia comentarlas… notícia que genera mucha tristeza y dolor... hoy se nos adelantó Eduardo Antonio dos Santos, el gran Edu (QEPD) Crack, compañero de muchísimas batallas, gran ser humano!! Vuela alto querido ‘nenê’, como lo hiciste siempre de futbolista. Mis más sentido pésame a toda su familia @ClubAmerica”.