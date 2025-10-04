¿Sigue Canelo Álvarez liderando el boxeo tras su derrota ante Crawford? Este lugar ocupa en la AMB

A casi tres semanas de su derrota frente a Terence Crawford, Saúl "Canelo" Álvarez continúa siendo protagonista en el mundo del boxeo. La actualización de los rankings de los principales organismos CMB, AMB y OMB mantiene al tapatío en los primeros lugares, mientras que la expectativa sobre su próximo rival crece entre aficionados y analistas.

El pasado 13 de septiembre, Álvarez perdió su campeonato indiscutido de las 168 libras ante Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas. El estadounidense dominó el combate de principio a fin, y tras 12 rounds intensos, los jueces dieron un veredicto unánime de 116-112, 115-113 y 115-113 a favor de Crawford.

ESTE LUGAR OCUPA CANELO ALVAREZ EN LA AMB

Pese a la derrota, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) colocó nuevamente a Canelo Álvarez en la primera posición de su ranking mensual. Lo siguen Bektemir Melikuziev y Jermall Charlo en el segundo y tercer puesto, respectivamente, mientras que el mexicano Armando "Toro" Reséndiz figura como monarca interino.

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) también ubicó al tapatío en el número uno de su lista, y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) confirmó al mexicano como líder de su clasificación, seguido por Sheeraz y Diego Pacheco. La Federación Internacional de Boxeo (FIB) aún no ha publicado su actualización, pero se espera que lo haga en los próximos días.

¿CANELO ÁLVAREZ SE TOMARÁ UN DESCANSO?

En cuanto al futuro del boxeador, su equipo anunció que tomará un descanso estratégico para analizar errores y ajustar la preparación antes de definir su próximo combate.

Entre los posibles rivales sobresale Hamzah Sheeraz, quien recientemente derrotó a Edgar Berlanga por nocaut y expresó su deseo de enfrentarlo. Otra opción es Christian Mbilli, con un récord invicto de 29-0-1, que próximamente disputará una revancha ante Lester Martínez. Finalmente, la alternativa más directa es Terence Crawford, quien podría mantenerse en la categoría de los supermedianos tras dejar vacante su título superwelter de la AMB.

Mientras los aficionados esperan el anuncio del próximo rival, Canelo Álvarez sigue un referente en el boxeo mundial, mostrando que incluso tras una derrota, su nombre sigue dominando los rankings.