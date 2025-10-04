Alejandro Kirk brilla con dos jonrones ante Yankees y lidera paliza de Blue Jays

El bat del mexicano Alejandro Kirk encendió la Serie Divisional de la Liga Americana a lo grande. El receptor tijuanense conectó dos jonrones clave este sábado para encabezar la aplastante victoria de los Toronto Blue Jays por 10-1 sobre los New York Yankees, en el inicio de la eliminatoria al mejor de cinco juegos.

Kirk fue figura en el Rogers Centre, donde los locales tomaron ventaja de 1-0 en la serie. Desde temprano, el mexicano marcó diferencia con su poder al bat pues en la segunda entrada, soltó un cuadrangular solitario que amplió la ventaja de Toronto a 2-0.

Y cuando el partido parecía ya definido, volvió a aparecer. En la octava entrada, con su equipo al frente 6-1, el "Capitán" Kirk volvió a volarse la barda para sumar su segundo jonrón del encuentro y estirar la pizarra a un contundente 7-1, en una actuación histórica para su carrera en postemporada.

Primer jonrón de su carrera en #Postseason para Vladdy Jr.



Kirk es el primer jugador nacido en México con 2 jonrones en un partido de #Postseason



¡QUE SE SIENTAN LOS LATINOS EN TORONTO! pic.twitter.com/cYlFLyWNEO — MLB Español (@mlbespanol) October 4, 2025

VLADIMIR GUERRERO JR. HACE LO PROPIO

La ofensiva de los Blue Jays estuvo encendida desde el primer inning. Vladimir Guerrero Jr. también hizo historia al conectar su primer jonrón en postemporada, un batazo impresionante que dejó claro que está listo para ser el líder ofensivo de Toronto en este camino hacia la Serie Mundial.

"Esta es mi primera victoria en postemporada y me siento muy orgulloso de que lo hayamos logrado como equipo", declaró Guerrero tras el juego, visiblemente emocionado.

Our Prince of #PLAKATA



Vladdy came out swinging with his first Postseason 3-hit game! #WANTITALL pic.twitter.com/xUgZ22CBBz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 5, 2025

BLUE JAYS ROMPE SEQUÍA DE TRIUNFOS EN POSTEMPORADA

La victoria de este sábado representa la primera para los Blue Jays en playoffs desde 2016, y los pone con ventaja estadística importante ya que, en series divisionales al mejor de cinco, el equipo que gana el Juego 1 se impone en el 72.4 por ciento de las ocasiones.

El segundo juego se disputará este domingo, nuevamente en Toronto, con los canadienses buscando ponerse a una victoria de la Serie de Campeonato de la Liga Americana.