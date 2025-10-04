  • 24° C
Cruz Azul empata a Tigres en el último minuto y arruina homenaje a Nahuel Guzmán

La Máquina suma un valioso punto, pero acumula ya tres jornadas sin conocer la victoria en el Apertura 2025

Oct. 04, 2025
Cruz Azul rescató un valioso punto en el Estadio Universitario.
En el Estadio Universitario, Tigres y Cruz Azul empataron 1-1 en la jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El duelo tenía un matiz especial pues los felinos hicieron un homenaje a su histórico portero Nahuel Guzmán por alcanzar las 200 porterías en cero.

Sin embargo, un gol de Ángel Sepúlveda en tiempo de compensación arruinó la fiesta.

imagen-cuerpo

ASÍ FUE EL PARTIDO

Desde el arranque, ambos equipos ofrecieron un juego dinámico. Nahuel Guzmán fue figura en el primer tiempo, evitando goles claros de Paradela y Gabriel Fernández. Por su parte, Kevin Mier también brilló bajo los tres palos para Cruz Azul, especialmente al detener un disparo potente de Juan Brunetta.

El marcador se abrió al minuto 50, cuando Brunetta anotó un golazo tras una pared que dejó sin opciones a la defensa celeste. Tigres dominó varios pasajes del segundo tiempo, pero no logró concretar una segunda anotación. Cruz Azul reaccionó con cambios ofensivos, incluyendo el ingreso de Sepúlveda e Ignacio Rivero, que resultaron clave en el desenlace.

EMPATE EN EL ÚLTIMO MINUTO

Cuando parecía que Tigres se llevaba la victoria y mantenía la portería de Guzmán intacta, el VAR intervino al 90+5 para señalar un penal a favor de los visitantes por una falta sobre Rivero. Sepúlveda tomó el balón y engañó a Guzmán desde los once pasos para sellar el 1-1 final al 90+8.

Tigres termina el juego con un sabor amargo ya que no pudo completar el homenaje ideal para su portero. Por su parte, Cruz Azul suma un punto importante, aunque ya acumula tres jornadas sin ganar en el Apertura 2025.

César Leyva
