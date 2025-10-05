Prisión preventiva en Puente Grande para Omar Bravo, exfutbolista de Chivas

Tras la detención del exfutbolista profesional Omar Bravo, por presunto abuso sexual infantil agravado, este domingo se le dictó prisión preventiva, por lo que fue trasladado al penal de Puente Grande, en Jalisco.

Como se recordará, el exintegrante de Chivas del Guadalajara fue detenido la noche del 4 de octubre, en Zapopan, por efectivos de la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Bravo fue presentado ante el juez de control, con sede en el penal, donde estará hasta la audiencia de vinculación a proceso.

Por otra parte, la defensa del exchiva solicitó la duplicidad del término constitucional de 144 horas, por lo que el viernes 10 de octubre se celebrará la audiencia de vinculación.

Durante su primera audiencia, Omar escuchó las imputaciones, así como las probatorias en su contra, mismas que se desprenden de la investigación preliminar, pues en los meses pasados, presuntamente, abusó sexualmente de una adolescente en reiteradas ocasiones.

A raíz de lo delicado del caso la Fiscalía jalisciense continúa con las investigaciones para determinar si Bravo es o no culpable; también si ha participado en casos similares.

Como se recordará, la noche del sábado 4 de octubre, a Omar Bravo se le ejecutó una orden judicial emitida por el Juzgado Décimo de Control, Enjuiciamiento y Justicia Integral para Adolescentes, del Primer Distrito Judicial.

El penal de Puente Grande cobró fama debido a que detrás de sus muros albergó a personajes de la talla de Joaquín "EL Chapo" Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa, y quien está preso de por vida en Estados Unidos; también estuvieron Ernesto Fonseca Carillo, "Don Neto", y Rafael Caro Quintero