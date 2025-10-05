  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 5 De Octubre Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Blue Jays aplasta a Yankees y queda a un juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

El lanzador novato Trey Yesavage dominó a los neoyorkinos con una sólida actuación donde ponchó a 11 bateadores

Oct. 05, 2025
El equipo de Canadá está rompiendo sus propias marcas en postemporada de MLB.
El equipo de Canadá está rompiendo sus propias marcas en postemporada de MLB.

Los Blue Jays de Toronro están a un juego de la Serie de Campeonato (SCLA) de la Liga Americana luego de derrotar nuevamente por marcador ampliado a los Yankees de Nueva York en una tarde donde el novato Trey Yesavage brilló desde la loma de los lanzamientos con 11 ponches. 

DOMINIO TOTAL DESDE EL INICIO

Trey Yesavage impuso condiciones desde el primer lanzamiento. El joven abridor de los Blue Jays retiró a nueve de los primeros diez bateadores de los Yankees y no permitió carrera en sus primeras cuatro entradas.

Toronto comenzó a construir su victoria en la segunda entrada, cuando Daulton Varsho abrió con un doble y un error de Aaron Judge facilitó su avance. Ernie Clement lo siguió con un jonrón de dos carreras para abrir el marcador.

En la tercera, Toronto volvió a golpear. Con hombres en base, Alejandro Kirk y Varsho impulsaron carreras, y Clement volvió a responder con un sencillo productor. El marcador se estiró a 5-0.

imagen-cuerpo

YANKEES ESTUVIERON ABAJO POR 12 CARRERAS

Mientras Yesavage seguía silenciando bates, Toronto armó un ataque ofensivo en la cuarta entrada. Vladimir Guerrero Jr. conectó un grand slam que levantó a la afición de sus asientos y Varsho agregó un jonrón de dos carreras para colocar el marcador 11-0. En el quinto, George Springer se sumó con un cuadrangular solitario para un humillante 12-0.

La ofensiva no paró ahí, pues en la sexta, Varsho selló su gran noche con su segundo cuadrangular del juego, dejando el marcador en 13-2.

YANKEES REACCIONAN TARDE Y NO ALCANZAN A REMONTAR

Nueva York intentó reaccionar en la séptima entrada con un rally de cinco carreras, destacando un sencillo productor de Aaron Judge y un batazo de dos carreras de Giancarlo Stanton. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El bullpen canadiense cerró el juego con solvencia y los Yankees se quedaron sin margen de maniobra.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Quién es Omar Bravo, jugador de las Chivas acusado de abuso
Deportes

Quién es Omar Bravo, jugador de las Chivas acusado de abuso

Octubre 05, 2025

La Fiscalía de Jalisco aseguró que seguirá recabando pruebas para esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas

Televisa adquiere los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México hasta 2028
Deportes

Televisa adquiere los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en México hasta 2028

Octubre 04, 2025

El estreno oficial de esta nueva etapa será este domingo 5 de octubre, durante el Gran Premio de Singapur 2025

Cruz Azul empata a Tigres en el último minuto y arruina homenaje a Nahuel Guzmán
Deportes

Cruz Azul empata a Tigres en el último minuto y arruina homenaje a Nahuel Guzmán

Octubre 04, 2025

La Máquina suma un valioso punto, pero acumula ya tres jornadas sin conocer la victoria en el Apertura 2025