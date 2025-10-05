Blue Jays aplasta a Yankees y queda a un juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Blue Jays de Toronro están a un juego de la Serie de Campeonato (SCLA) de la Liga Americana luego de derrotar nuevamente por marcador ampliado a los Yankees de Nueva York en una tarde donde el novato Trey Yesavage brilló desde la loma de los lanzamientos con 11 ponches.

DOMINIO TOTAL DESDE EL INICIO

Trey Yesavage impuso condiciones desde el primer lanzamiento. El joven abridor de los Blue Jays retiró a nueve de los primeros diez bateadores de los Yankees y no permitió carrera en sus primeras cuatro entradas.

Toronto comenzó a construir su victoria en la segunda entrada, cuando Daulton Varsho abrió con un doble y un error de Aaron Judge facilitó su avance. Ernie Clement lo siguió con un jonrón de dos carreras para abrir el marcador.

En la tercera, Toronto volvió a golpear. Con hombres en base, Alejandro Kirk y Varsho impulsaron carreras, y Clement volvió a responder con un sencillo productor. El marcador se estiró a 5-0.

YANKEES ESTUVIERON ABAJO POR 12 CARRERAS

Mientras Yesavage seguía silenciando bates, Toronto armó un ataque ofensivo en la cuarta entrada. Vladimir Guerrero Jr. conectó un grand slam que levantó a la afición de sus asientos y Varsho agregó un jonrón de dos carreras para colocar el marcador 11-0. En el quinto, George Springer se sumó con un cuadrangular solitario para un humillante 12-0.

La ofensiva no paró ahí, pues en la sexta, Varsho selló su gran noche con su segundo cuadrangular del juego, dejando el marcador en 13-2.

THE FIRST POSTSEASON GRAND SLAM IN BLUE JAYS HISTORY! #PLAKATA pic.twitter.com/AsrH7sPOVz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 5, 2025

YANKEES REACCIONAN TARDE Y NO ALCANZAN A REMONTAR

Nueva York intentó reaccionar en la séptima entrada con un rally de cinco carreras, destacando un sencillo productor de Aaron Judge y un batazo de dos carreras de Giancarlo Stanton. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El bullpen canadiense cerró el juego con solvencia y los Yankees se quedaron sin margen de maniobra.