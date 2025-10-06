  • 24° C
Deportes

Chivas va por todo a la liguilla directa

Guadalajara sumó su tercera victoria consecutiva ante Pumas en un juegazo en C.U

Oct. 06, 2025
Chivas suma 17 puntos este torneo.
Las Chivas Rayadas del Guadalajara están viviendo un gran momento futbolístico. Después del duro bache que pasaron al inicio del torneo, el Rebaño ya es noveno en la tabla general y está a tres puntos de la clasificación directa.

¿ARMANDO GONZÁLEZ EL MEJOR JUGADOR DE CHIVAS?

El gran momento que vive el Rebaño se debe a que su delantero titular está haciendo goles, situación que a Chivas le venía perjudicando en torneos anteriores. El buen momento de la "Hormiga" hace que el equipo tenga gol y que cada vez el chiverío crezca más con Gabriel Milito al frente del Guadalajara.

imagen-cuerpo

PUMAS SIN RUMBO

El equipo de Efraín Juárez había iniciado de manera decente el torneo de Apertura, pero de un momento a otro los Pumas se han ido en picada. Ni con las contrataciones de Ramsey y Keylor Navas el equipo capitalino ha podido recuperar el buen fútbol que había demostrado en jornadas anteriores.

imagen-cuerpo

El calendario de Chivas en lo que resta del torneo es ante equipos que no pasan por un buen momento y pelean los últimos puestos de la liga. El Rebaño tendrá que ganar sus próximos compromisos si en verdad quiere clasificar de manera directa a la liguilla.

Fernando Domínguez
