Toluca domina en la Liga MX: así la tabla general al terminar la Jornada 12

La Jornada 12 del torneo Apertura 2025 ha concluido y dejó claro quién es el líder absoluto del campeonato: los Diablos Rojos del Toluca. Con un paso sólido, los dirigidos por Renato Paiva se consolidan en la cima de la Liga MX y se perfilan como candidatos al bicampeonato.

Aunque Monterrey tuvo la oportunidad de igualar en puntos al Toluca, no pasó del empate ante su rival, lo que permitió que América escalara al segundo lugar tras una victoria importante.

Cruz Azul y Tigres empataron en su duelo directo, lo que los dejó en las posiciones cuarta y quinta respectivamente, sin poder acercarse más a los líderes.

TABLA DE POSICIONES DE APERTURA 2025 AL CONCLUIR JORNADA 12

¿CUÁNDO REGRESA LA LIGA MX TRAS LA FECHA FIFA?

Luego de este parón por la Fecha FIFA, la Liga MX regresará el viernes 17 de octubre con una jornada compacta, ya que la Jornada 13 se jugará solo viernes y sábado, debido a la doble jornada programada la semana siguiente.

Uno de los partidos más esperados será el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, que promete emociones fuertes como en años anteriores.

PRÓXIMOS PARTIDOS LIGA MX JORNADA 13

Viernes 17 de octubre:

Puebla vs Tijuana | 19:00 hrs

San Luis vs Atlas | 21:00 hrs

Tigres vs Necaxa | 21:00 hrs

Sábado 18 de octubre: