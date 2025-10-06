  • 24° C
Deportes

Toluca domina en la Liga MX: así la tabla general al terminar la Jornada 12

Aunque Monterrey tuvo oportunidad de acercarse, los Diablos permanecen en la cima previo al parón por fecha FIFA

Oct. 06, 2025
Diablos suman 28 puntos tras 12 jornadas del Apertura 2025.
La Jornada 12 del torneo Apertura 2025 ha concluido y dejó claro quién es el líder absoluto del campeonato: los Diablos Rojos del Toluca. Con un paso sólido, los dirigidos por Renato Paiva se consolidan en la cima de la Liga MX y se perfilan como candidatos al bicampeonato.

Aunque Monterrey tuvo la oportunidad de igualar en puntos al Toluca, no pasó del empate ante su rival, lo que permitió que América escalara al segundo lugar tras una victoria importante.

Cruz Azul y Tigres empataron en su duelo directo, lo que los dejó en las posiciones cuarta y quinta respectivamente, sin poder acercarse más a los líderes.

TABLA DE POSICIONES DE APERTURA 2025 AL CONCLUIR JORNADA 12

imagen-cuerpo

¿CUÁNDO REGRESA LA LIGA MX TRAS LA FECHA FIFA?

Luego de este parón por la Fecha FIFA, la Liga MX regresará el viernes 17 de octubre con una jornada compacta, ya que la Jornada 13 se jugará solo viernes y sábado, debido a la doble jornada programada la semana siguiente.

Uno de los partidos más esperados será el Clásico Joven entre Cruz Azul y América, que promete emociones fuertes como en años anteriores.

PRÓXIMOS PARTIDOS LIGA MX JORNADA 13 

Viernes 17 de octubre:

  • Puebla vs Tijuana | 19:00 hrs
  • San Luis vs Atlas | 21:00 hrs
  • Tigres vs Necaxa | 21:00 hrs

Sábado 18 de octubre:

  • Santos Laguna vs León | 17:00 hrs
  • FC Juárez vs Pachuca | 17:00 hrs
  • Monterrey vs Pumas | 19:00 hrs
  • Chivas vs Mazatlán FC | 19:00 hrs
  • Toluca vs Querétaro | 21:00 hrs
  • Cruz Azul vs América | 21:00 hrs (Clásico Joven)
César Leyva
