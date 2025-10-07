México Sub-20 golea a Chile 4-1 y avanza a Cuartos de Final del Mundial

La Selección Mexicana Sub-20 selló su pase a los cuartos de final del Mundial con una contundente victoria 4-1 sobre Chile en el Estadio Elías Figueroa Brander.
El equipo dirigido por Eduardo Arce ofreció su mejor actuación del torneo y ahora se prepara para enfrentar al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria.
Desde el inicio, México mostró su propuesta ofensiva: dominio del balón, presión alta y ataque por las bandas. El primer gol llegó al minuto 26 gracias a una gran jugada colectiva: Alexei Domínguez filtró por derecha, Gilberto Mora asistió con clase, y Tahiel Jiménez definió con precisión.
CHILE BUSCÓ EL EMPATE, PERO MÉXICO AMPLIÓ VENTAJA
En la segunda mitad, Chile adelantó buscando el empate, pero fue México quien amplió la ventaja. Al 66´, Iker Fimbres marcó el 2-0 con un disparo raso desde fuera del área.
Posteriormente, los cambios de Arce rindieron frutos cuando Amaury Morales y Hugo Camberos ingresaron al campo y firmaron una dupla letal. Al 80´ y 86´, Camberos anotó dos goles tras asistencias de Morales, sellando el 4-0 parcial.
Chile logró descontar al 88´ con gol de Juan Rossel, pero ya era tarde. El marcador final de 4-1 coloca al Tricolor entre los ocho mejores del torneo y alimenta el sueño mundialista en busca de las semifinales.