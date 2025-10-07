México Sub-20 golea a Chile 4-1 y avanza a Cuartos de Final del Mundial

La Selección Mexicana Sub-20 selló su pase a los cuartos de final del Mundial con una contundente victoria 4-1 sobre Chile en el Estadio Elías Figueroa Brander.

El equipo dirigido por Eduardo Arce ofreció su mejor actuación del torneo y ahora se prepara para enfrentar al ganador del duelo entre Argentina y Nigeria.

Desde el inicio, México mostró su propuesta ofensiva: dominio del balón, presión alta y ataque por las bandas. El primer gol llegó al minuto 26 gracias a una gran jugada colectiva: Alexei Domínguez filtró por derecha, Gilberto Mora asistió con clase, y Tahiel Jiménez definió con precisión.

#Sub20 | Incondicionales, aquí está el gol de TAY con el que ya lo ganamos... ¡GOLAZO!



Y por aquí les dejo un DATAZO:



Tahiel Jiménez es el noveno mexicano que anota en Mundial Sub-17 y en Mundial Sub-20#ProyectoSelecciones ??pic.twitter.com/afbYtxkVi3 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 7, 2025

CHILE BUSCÓ EL EMPATE, PERO MÉXICO AMPLIÓ VENTAJA

En la segunda mitad, Chile adelantó buscando el empate, pero fue México quien amplió la ventaja. Al 66´, Iker Fimbres marcó el 2-0 con un disparo raso desde fuera del área.

Posteriormente, los cambios de Arce rindieron frutos cuando Amaury Morales y Hugo Camberos ingresaron al campo y firmaron una dupla letal. Al 80´ y 86´, Camberos anotó dos goles tras asistencias de Morales, sellando el 4-0 parcial.

Chile logró descontar al 88´ con gol de Juan Rossel, pero ya era tarde. El marcador final de 4-1 coloca al Tricolor entre los ocho mejores del torneo y alimenta el sueño mundialista en busca de las semifinales.