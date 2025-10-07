  • 24° C
Deportes

México enfrentará a Colombia en la Fecha FIFA de octubre

El Tri tendrá dos enfrentamientos ante selecciones sudamericanas como preparación rumbo al Mundial 2026

Oct. 07, 2025
Jiménez no fue convocado para esta fecha FIFA.
México se alista para sus próximos duelos amistosos como parte de la Fecha FIFA, ya que, al ser anfitrión del próximo Mundial, no disputa rondas clasificatorias. Por ello, el cuerpo técnico ha tenido que buscar rivales disponibles en sus calendarios, e incluso ya se ha enfrentado a clubes, con tal de mantener al equipo activo.

NOVEDADES EN LA CONVOCATORIA

El naturalizado mexicano Julián Quiñones vuelve a ser llamado a la Selección Nacional, esto debido a la baja de varios jugadores. Quiñones llega en lugar de Santi Giménez y Raúl Jiménez, quienes no fueron considerados en esta convocatoria

¿ARMANDO GONZÁLEZ SE HA GANADO UN LUGAR EN SELECCIÓN?

El jugador del Rebaño, Armando González, ha mostrado un gran nivel con su equipo. El hecho de que no fuera convocado para esta Fecha FIFA causó sorpresa entre la afición, ya que actualmente ningún otro mexicano tiene más goles que él en la Liga MX. Sin embargo, su llamado a Selección Nacional tendrá que esperar.

MÉXICO ENFRENTARÁ A COLOMBIA Y ECUADOR

El Tri se medirá ante Colombia y Ecuador los días 11 y 14 de octubre, respectivamente. México viene de empatar ante selecciones asiáticas y buscará volver al camino de la victoria frente a dos grandes selecciones que ya están clasificadas para el Mundial 2026.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
