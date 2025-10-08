  • 24° C
México Sub-20 enfrentará a Argentina en cuartos de final

El Tricolor se medirá ante la Albiceleste en los cuartos de final del Mundial Sub-20 de la FIFA

Oct. 08, 2025
La rivalidad que enciende las redes sociales en Latinoamérica.

Después de que México goleara a la anfitriona del Mundial, Chile, la selección mexicana esperaba rival del partido entre Argentina y Nigeria.

ARGENTINA GOLEA A NIGERIA 

La Albiceleste no tuvo piedad y goleó a la selección africana. Con un contundente 4-0, Argentina avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará a la selección mexicana dirigida por Gilberto Mora.

México y Argentina Sub-20 se han enfrentado en seis ocasiones, con un saldo de dos victorias para Argentina, una para México y tres empates entre estas dos grandes selecciones

imagen-cuerpo

MÉXICO EN BUSCA DEL CAMPEONATO DEL MUNDO 

Una selección con grandes juveniles, donde casi toda la plantilla está compuesta por jugadores canteranos de equipos de la Liga MX. Un Tricolor que ilusiona a México en su búsqueda por conseguir su primera estrella en esta categoría, después de avanzar desde la fase de grupos del famoso "grupo de la muerte", donde enfrentaron a Marruecos, Brasil y España. México pasó como segundo del grupo y con la ilusión al tope.

imagen-cuerpo

Este sábado 11 de octubre, México se medirá ante Argentina para buscar un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo. El estadio Julio Martínez Prádanos será testigo de un nuevo episodio de esta épica rivalidad futbolera del continente americano.

Fernando Domínguez
Fernando Domínguez
