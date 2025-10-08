Blue Jays elimina a los Yankees y avanza a la Serie de Campeonato de la Liga Americana

Los Blue Jays de Toronto acabaron con el sueño de los Yankees de Nueva York al eliminarlos en la Serie Divisional en un juego donde los canadienses se impusieron 5-2.

De esta manera Toronto se pone por primera vez desde 2016 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana, es decir, la antesala de la Serie Mundial.

ASÍ FUE EL PARTIDO

La ofensiva de Toronto tomó la delantera desde el primer inning con un doble de George Springer y un sencillo impulsor de Vladimir Guerrero Jr. Aunque los Yankees igualaron brevemente en la tercera entrada con un jonrón solitario de Ryan McMahon, la respuesta canadiense fue inmediata.

En la séptima entrada, Nathan Lukes conectó un imparable con las bases llenas, aprovechando errores defensivos para empujar dos carreras y poner el juego 4-1. Myles Straw agregó una más en el octavo con un sencillo productor que trajo a Alejandro Kirk al plato.

YANKEES INTENTA REACCIONAR SIN ÉXITO

Los Yankees intentaron reaccionar en el octavo episodio con las bases llenas y un solo out, pero el relevista Jeff Hoffman logró una jugada clave forzando un elevado inofensivo de Austin Wells, apagando la amenaza.

En el noveno, Nueva York recortó distancias con un doble de Jasson Domínguez y un hit de Aaron Judge, pero fue demasiado tarde. Cody Bellinger se ponchó para el último out, sellando la eliminación de los locales.

El bullpen de Toronto fue determinante, especialmente Camilo Doval y Jeff Hoffman, quienes sofocaron cualquier intento de remontada. Las figuras del partido fueron Vladimir Guerrero Jr. y Nathan Lukes, claves tanto a la ofensiva como en momentos decisivos.

Con esta victoria, los Blue Jays se preparan para disputar la Serie de Campeonato de la Liga Americana, en busca de su primer pase a la Serie Mundial desde 1993.