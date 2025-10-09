Yaquis de Obregón: ¿cuándo es el juego inaugural en casa?

La temporada 2025-2026 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) marcará un nuevo arranque para los Yaquis de Ciudad Obregón, quienes abrirán el calendario con dos emocionantes juegos inaugurales.

El primer juego será el miércoles 15 de octubre en casa de los Cañeros de Los Mochis, y un día después, jueves 16 de octubre, los Yaquis recibirán a los mismos Cañeros en el Estadio Yaquis para celebrar su juego inaugural ante su afición. Para este juego aun hay boletos en taquilla y en línea.

De acuerdo con el calendario oficial del club, los obregonenses disputarán un total de 33 juegos en casa y 33 en gira durante el rol regular. Octubre marcará el inicio de la competencia, con series como locales ante Mazatlán (17 al 19) y en gira frente a Hermosillo y Tucson en la semana del 20 al 26. Para regresar y recibir nuevamente a Los Mochis del 28 a 30 de este mes.

En noviembre, los Yaquis tendrán enfrentamientos clave ante equipos tradicionales como Charros, Algodoneros y Tomateros, además de recibir a Tucson, uno de los nuevos equipos incorporados a la LMP, quienes visitarán Ciudad Obregón del 28 al 30 de noviembre.

El otro debutante, Nayarit, jugará en el Estadio Yaquis del 16 al 18 de diciembre, siendo la única ocasión en que ambos nuevos clubes visitarán la ciudad durante la temporada regular.

LOS EQUIPOS A LOS QUE SE ENFRENTARÁN MÁS VECES

En cuanto a la frecuencia de enfrentamientos, el calendario muestra que los Yaquis se medirán con mayor número de juegos ante los Naranjeros de Hermosillo, su tradicional rival sonorense, con nueve encuentros distribuidos entre octubre, noviembre y diciembre, solo una de las tres series será en Ciudad Obregón. El otro equipo con el que disputarán nueve encuentros es Mazatlán

La escuadra dirigida por Gabe Álvarez, quien no se ha podido incorporar al equipo por compromisos con equipo de Grandes Ligas, tendrá la oportunidad de buscar nuevamente quedar en los primeros lugares en la primera vuelta para asegurar su pase a Play Offs donde los encuentros se vuelven todavía más interesantes.