Dodgers elimina a Filis en dramático final

En una auténtica historia de dramatismo puro, los actuales campeones del beisbol de Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles, dejaron tendidos en el terreno a los Filis de Filadelfia al vencerlos por marcador de 2-1 en once entradas, logrando así su boleto a la Final de la Liga Nacional.

El duelo fue una verdadera batalla de pitcheo desde el arranque, con ambas ofensivas maniatadas por el excelente trabajo de los abridores. Los Filis lograron romper el cero hasta la parte alta del séptimo episodio, cuando Nick Castellanos conectó un doblete productor que permitió a Max Kleper llegar al pentágono para poner el marcador 1-0.

Sin embargo, la respuesta angelina no se hizo esperar. En la parte baja de ese mismo inning, los Dodgers aprovecharon el descontrol del relevo visitante. Con la casa llena, Mookie Betts negoció base por bolas, lo que permitió que Justin Dean anotara de "caballito" la carrera del empate ante la algarabía del público en el Dodger Stadium.

TODO SE DEFINIÓ EN LA ONCEAVA ENTRADA

El empate se mantuvo hasta el fondo del undécimo capítulo, cuando la tensión explotó. Con las bases repletas y un solo out, el relevista Orion Kerkering tomó una rola sencilla al cuadro, pero al intentar el tiro al plato, hizo un disparo desviado que permitió la carrera del triunfo para los californianos.

Los Dodgers desataron la locura en el terreno, mientras los Filis quedaron desconsolados viendo cómo se les escapaba el sueño de seguir en la contienda.

El triunfo fue para Alex Vesia, quien lanzó una entrada en blanco en labor de relevo, mientras que la derrota fue para Jesús Luzardo, que cargó con el revés tras el error fatal de Kerkering.

Con este resultado, los Dodgers avanzan a la final del Viejo Circuito, donde esperarán al ganador de la serie entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee