Creador de Breaking Bad llega con esta nueva serie que busca “acabar con la felicidad del mundo”

Vince Gilligan, el aclamado creador de Breaking Bad y Better Call Saul, está listo para regresar a la televisión con una propuesta completamente distinta. Su nueva serie, titulada Pluribus, llegará a Apple TV+ el próximo 7 de noviembre y, según su primer avance, podría convertirse en uno de los estrenos más esperados del año.

UN REGRESO CON TINTES DE CIENCIA FICCIÓN

A menos de un mes de su estreno, Apple TV+ reveló el primer teaser oficial de Pluribus, en el que por fin se pueden ver escenas reales de la serie. En el avance destaca la presencia de Rhea Seehorn, quien vuelve a colaborar con Gilligan tras su papel como Kim Wexler en Better Call Saul.

El proyecto marca un giro en la carrera del creador, ya que abandona los mundos criminales de sus series anteriores para adentrarse en una historia de ciencia ficción con un tono inquietante y reflexivo. Muchos ya comparan la atmósfera de Pluribus con la serie Severance (Separación), también de Apple TV+.

LA PERSONA MÁS MISERABLE DEL MUNDO

La premisa de Pluribus es tan extraña como provocadora: Carol, interpretada por Seehorn, es conocida como “la persona más miserable de la Tierra”. Su misión, sin embargo, es completamente inusual: salvar al mundo de la felicidad.

La historia plantea un futuro donde la felicidad absoluta parece haberse convertido en una amenaza, y Carol es la única capaz de cuestionar ese ideal impuesto. En el teaser se la ve conversando con un misterioso interlocutor que le ofrece ayuda, mientras ella reflexiona sobre su propia incapacidad para sentirse feliz en un mundo donde todos lo son de forma exagerada.

HUMOR NEGRO Y CRÍTICA SOCIAL

A pesar de su tono misterioso, Pluribus no renuncia al característico humor negro de Gilligan. La serie promete una mezcla de ironía, drama y crítica social, abordando temas como la conformidad, la manipulación emocional y la obsesión por la felicidad artificial.

El propio Gilligan ha descrito el proyecto como una exploración del lado oscuro de lo que consideramos “bueno”. Según él, la serie busca “cuestionar si la felicidad constante realmente es un ideal o una forma de control”.

ESTRENO Y FORMATO SEMANAL

Pluribus debutará en Apple TV+ el 7 de noviembre con sus dos primeros episodios, mientras que los restantes se estrenarán cada viernes hasta el 26 de diciembre, completando un total de nueve capítulos.

Aunque la serie aún no se ha estrenado, Apple ya confirmó que Pluribus tendrá una segunda temporada, muestra de la confianza que la plataforma tiene en el proyecto.

Con un enfoque original, un elenco de alto nivel y la visión única de Vince Gilligan, Pluribus promete convertirse en una de las producciones más comentadas del cierre de 2025 y, posiblemente, en el próximo fenómeno televisivo de Apple TV+.