Farándula

Alfredo Olivas llega a la Plaza México: conoce la fecha, horarios y precios de entradas

El cantante sonorense cerrará su exitosa gira 2025 con un gran concierto en la Plaza México de la Ciudad de México

Oct. 13, 2025
El cantante sonorense Alfredo Olivas, uno de los máximos exponentes del regional mexicano, cerrará su exitosa gira 2025 con un gran concierto en la Plaza México de la Ciudad de México. "El Patroncito", como es conocido por sus seguidores, promete una noche inolvidable en uno de los recintos más emblemáticos del país, donde interpretará sus mayores éxitos.

El esperado concierto se llevará a cabo el sábado 20 de noviembre de 2025, con boletos disponibles a través de Funticket y en las taquillas del Fórum Buenavista. La venta general comenzará el jueves 16 de octubre a las 11:00 horas, por lo que los fanáticos deberán estar atentos para asegurar su lugar en este cierre de gira.

PRECIOS DE BOLETOS EN FUNTICKET

Los precios varían según la zona elegida dentro del recinto, sin incluir el cargo por servicio de la plataforma:

  • VIVO VIP: 4 mil 590 pesos
  • Barrera: 3 mil 290 pesos
  • Primer tendido: 2 mil 590 pesos
  • Segundo tendido: mil 690 pesos
  • Palco: mil 690 pesos
  • Lumbrera: mil 190 pesos
  • General: 690 pesos

Con esta presentación, Alfredo Olivas culminará un año lleno de éxitos, tras su gira conjunta con Julión Álvarez que reunió a miles de seguidores en todo México.

¿QUIÉN ES ALFREDO OLIVAS?

Originario de Ciudad Obregón, Sonora, Alfredo Olivas nació el 1 de octubre de 1993. Desde muy joven mostró su talento para la música, lanzando su primer disco a los 16 años. Su álbum El Privilegio (2015) lo consolidó como una de las voces más destacadas del género, gracias a temas como Mi porvenir, que alcanzó posiciones destacadas en los rankings de Billboard.

En 2017, Olivas volvió a dominar las listas con En definitiva, tema incluido en su álbum La Rueda de la Fortuna, junto a otros éxitos como El Paciente y Seguramente. Su estilo sentimental y sus letras cargadas de emociones lo han convertido en uno de los artistas más queridos del regional mexicano.

El cierre de su gira en la Plaza México será una celebración de su trayectoria y una oportunidad única para los fans capitalinos de disfrutar su música en vivo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

