Diciembre de K-dramas: Conoce las series coreanas que se estrenan este mes

El fin del 2025 llega con estrenos potentes en los K-dramas, con producciones que apuestan por el suspenso, los conflictos legales, el romance y la acción, confirmando que Corea del Sur sigue siendo un titán cultural capaz de influir en tendencias globales, conquistar plataformas internacionales y marcar el ritmo del entretenimiento.

Diciembre se perfila como uno de los meses más variados y competitivos del año para la industria surcoreana, con títulos que van desde historias de alta tensión moral hasta narrativas de largo aliento llenas de intriga familiar.

1. EL PRECIO DE UNA CONFESIÓN

Estreno: 5 de diciembre

Disponible en Netflix

Este thriller psicológico abre el mes con una propuesta intensa y llena de dilemas éticos. La historia gira en torno a una mujer acusada de asesinar a su esposo.

En pleno caos legal y emocional, una desconocida le ofrece un trato perturbador: para demostrar su inocencia, deberá cometer un asesinato. El drama explora la fragilidad de la verdad, los límites de la justicia y la desesperación que nace cuando la vida se derrumba de la noche a la mañana.

2. SURELY TOMORROW

Estreno: 6 de diciembre (12 episodios, fines de semana)

(12 episodios, fines de semana) Disponible en Prime Video, JTBC

Protagonizado por Park Seo Joon y Won Ji An, este drama romántico reencuentra a dos antiguos amantes en circunstancias profesionales incómodas.

Lee Gyeong Do, reportero de espectáculos, investiga un escándalo que involucra al esposo de su exnovia, Seo Ji Woo. La historia promete nostalgia, heridas abiertas y decisiones difíciles entre el deber profesional y los sentimientos que nunca se apagaron.

3.PRO BONO

Estreno: 6 de diciembre (12 episodios, fines de semana)

(12 episodios, fines de semana) Disponible en Netflix, tvN

Jung Kyung Ho y So Ju Yeon lideran este drama legal donde un juez exitoso pierde todo por un incidente inesperado y renace como abogado de interés público.

A su lado, Park Ki Bbeum, apasionada defensora de los derechos humanos, enfrenta casos extremos mientras ambos utilizan recursos de grandes corporaciones para ayudar a víctimas sin voz. Un relato sobre justicia, integridad y la delgada línea entre el poder y la responsabilidad.

4. FIRST MAN

Estreno: 15 de diciembre (120+ episodios, de lunes a viernes)

(120+ episodios, de lunes a viernes) Disponible en MBC

Con Ham Eun Jung como protagonista, este melodrama de larga duración narra el choque entre dos gemelas con vidas opuestas: una honesta y solidaria; la otra, una heredera impulsiva que vive sin consecuencias.

Sus destinos se entrelazan en una historia de venganzas, identidades cruzadas y secretos familiares que tensionan cada capítulo.

5. VILLAINS

Estreno: 8 de diciembre (8 episodios, jueves)

(8 episodios, jueves) Disponible en TVING

Yoo Ji Tae encabeza esta historia sobre crimen y traición en torno a los "superbilletes", una falsificación perfecta capaz de desestabilizar economías. Criminales, detectives corruptos y víctimas marcadas por un crimen pasado convergen en un choque feroz donde nadie es completamente inocente y la venganza es la única brújula.

6. LOVE ME

Estreno: 19 de diciembre (12 episodios, viernes)

Disponible en TVING

Seo Hyun Jin interpreta a una ginecóloga exitosa pero profundamente solitaria que lleva años huyendo de un pasado doloroso. Su vida cambia cuando un hombre inesperado aparece y comienza a desmontar la coraza emocional que la mantiene aislada. Un drama introspectivo sobre identidad, miedo y segundas oportunidades.

7. I DOL I

Estreno: 22 de diciembre (12 episodios, lunes y martes)

(12 episodios, lunes y martes) Disponible en Netflix

Choi Soo Young da vida a una abogada estricta que oculta ser fan de su cliente: un ídolo acusado de asesinato. Jurídico, tenso y con toques de comedia, el drama mezcla la intensidad de los casos criminales con la pasión del fanatismo que ella intenta disimular a toda costa.

8. MADE IN KOREA

Estreno: 24 de diciembre (6 episodios, jueves)

(6 episodios, jueves) Disponible en Disney+

Hyun Bin regresa en un thriller político ambientado en los años setenta. Un hombre ambicioso y un fiscal implacable protagonizan una persecución cargada de tensiones en un periodo histórico convulso. Intrigas, poder, espionaje y corrupción dan forma a un drama de alta producción.

9. CASHMAN

Estreno: 26 de diciembre (8 episodios, viernes)

(8 episodios, viernes) Disponible en Netflix

Lee Jun Ho encarna a un funcionario público con un poder peculiar: su fuerza depende de la cantidad de dinero en efectivo que tiene. Un enfoque fresco dentro del género de superhéroes, donde lo sobrenatural se mezcla con la crítica social y las dificultades económicas.

Este mes, una vez más, el país demuestra por qué la industria surcoreana no solo entretiene, sino también transforma audiencias, impulsa conversaciones y sigue expandiendo su alcance sin frenos.