Dua Lipa en CDMX: ¿Qué canción mexicana sorprenderá en sus conciertos? Estas son las apuestas de los fans

A solo unos días de que Dua Lipa aterrice en la Ciudad de México con su Radical Optimism Tour, la expectación está llegando a niveles insospechados. Y no solo por el espectáculo que la británica presentará en el Estadio GNP Seguros, sino por una pregunta que tiene al fandom mexicano en duda:¿qué canción mexicana interpretará en vivo?

La tradición ya quedó establecida durante la gira: Dua Lipa suele elegir un tema emblemático del país que visita, un detalle que ha provocado momentos virales y muy celebrados en redes sociales. Ahora es turno de México, y entre las apuestas, resuena mucho el nombre de Juan Gabriel.

"QUERIDA", LA MÁS PROBABLE

Entre las opciones que circulan, la favorita absoluta es "Querida", uno de los himnos más icónicos del Divo de Juárez. Medios especializados y comunidades de fans coinciden en que este tema cumple con todo lo que Dua Lipa suele buscar: energía intensa, dramatismo puro y un rango vocal que le permitiría lucirse en el escenario.

Además, un detalle reciente encendió aún más las sospechas: la cantante participó en la promoción del documental de Juan Gabriel en Netflix, lo que muchos consideran una señal evidente de que un homenaje podría venir en camino.

ESTAS SON LAS APUESTAS DE LOS FANS

Aunque "Querida" va a la cabeza, no es la única canción que suena entre las teorías. Para las fechas del 1, 2 y 5 de diciembre, los fans también han sugerido:

"Eres" – Café Tacvba: un clásico romántico adaptable a cualquier estilo.

"Como la Flor" – Selena: una opción pop latino que encendería al estadio.

"El Triste" – José José: para dar un golpe emocional al estilo CDMX.

"Si No Supiste Amar" – Luis Miguel: divertida, intensa y con mucha presencia.

"Rosa Pastel" – Belanova: impulsada por su fuerte revival en redes sociales.

¿Un corrido? Algunos no descartan que Dua Lipa sorprenda con un toque regional, como ya hizo con una cumbia durante su paso por Perú.

Aunque nada está confirmado, lo que sí es claro es que Dua Lipa prepara un guiño especial para el público mexicano. Y cuando llegue el instante de escuchar el primer verso sea "Queridaaaa" o cualquier otro clásico el estadio va a estallar.