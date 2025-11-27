Dua Lipa contará con su propia taquería en la CDMX durante sus conciertos: así será "La Dua"

Dua Lipa está por llegar a México con su gira Radical Optimism Tour y sorprendió a los mexicanos con una sorpresa inesperada pero irresistible. Como parte de su visita al país, la estrella británica anunció en redes sociales que se inaugurará "La Dua", un pop-up gastronómico inspirado en la comida emblemática de México y ambientado especialmente para recibir a sus seguidores

La propuesta, promovida por Warner Music, ha generado conversación inmediata entre fans y curiosos, quienes ya catalogan la experiencia como uno de los momentos imperdibles de la temporada.

DUA LIPA CONTARÁ CON SU PROPIA TAQUERÍA EN LA CDMX

A través de sus historias, Dua Lipa dio a conocer la apertura de su propia taquería que durara los días de sus presentaciones en CDMX.

El local abrirá en Avenida Michoacán 93, en la colonia Condesa, uno de los barrios más concurridos y turísticos de la capital. La elección no es casual: la zona es conocida por su ambiente cultural, su vida nocturna y su constante flujo de visitantes, lo que la convierte en el lugar perfecto para un concepto divertido y temporal.

Además, el espacio estará completamente ambientado para ofrecer una experiencia especial antes o después de los conciertos.

ASÍ SERÁ "LA DUA"

"La Dua" ofrecerá un paquete de 245 pesos, que incluye tres tacos inspirados en la cantante y sus éxitos, además de bebida y consomé:

Taco Radical Optimism (caramelo con queso)

Taco Houdini (chicharrón)

Taco María (arrachera)

Consomé Illusion

Bebida a elegir:

Agua Training Season (de pepino)

Caguamita

Minimargarita

La taqueria "La Dua" funcionará de 12:00 p.m. a 12:00 a.m., ofreciendo a los fans prácticamente todo el día para visitarla, ya sea como parte del plan antes del concierto en el Estadio GNP Seguros o como una escala nocturna al término del show.

FECHAS DE LOS CONCIERTOS DE DUA LIPA EN LA CDMX

Como parte del Radical Optimism Tour, la cantante se presentará en la capital los días:

1 de diciembre

2 de diciembre

5 de diciembre (fecha adicional por alta demanda)

Cada noche promete un espectáculo lleno de energía, coreografías vibrantes y un recorrido por los éxitos que la han llevado a la cima del pop global. Con música, taquitos y una conexión auténtica con el público mexicano, Dua Lipa demuestra una vez más por qué es una de las artistas más queridas del país.