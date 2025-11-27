  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 27 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

Dua Lipa contará con su propia taquería en la CDMX durante sus conciertos: así será "La Dua"

A través de redes sociales, la estrella británica anunció que se inaugurará "La Dua", un pop-up gastronómico inspirado en la comida mexicana

Nov. 27, 2025
Dua Lipa contará con su propia taquería en la CDMX durante sus conciertos: así será "La Dua"

Dua Lipa está por llegar a México con su gira Radical Optimism Tour y sorprendió a los mexicanos con una sorpresa inesperada pero irresistible. Como parte de su visita al país, la estrella británica anunció en redes sociales que se inaugurará "La Dua", un pop-up gastronómico inspirado en la comida emblemática de México y ambientado especialmente para recibir a sus seguidores

La propuesta, promovida por Warner Music, ha generado conversación inmediata entre fans y curiosos, quienes ya catalogan la experiencia como uno de los momentos imperdibles de la temporada.

DUA LIPA CONTARÁ CON SU PROPIA TAQUERÍA EN LA CDMX

A través de sus historias, Dua Lipa dio a conocer la apertura de su propia taquería que durara los días de sus presentaciones en CDMX.

El local abrirá en Avenida Michoacán 93, en la colonia Condesa, uno de los barrios más concurridos y turísticos de la capital. La elección no es casual: la zona es conocida por su ambiente cultural, su vida nocturna y su constante flujo de visitantes, lo que la convierte en el lugar perfecto para un concepto divertido y temporal.

Además, el espacio estará completamente ambientado para ofrecer una experiencia especial antes o después de los conciertos.

ASÍ SERÁ "LA DUA"

"La Dua" ofrecerá un paquete de 245 pesos, que incluye tres tacos inspirados en la cantante y sus éxitos, además de bebida y consomé:

  • Taco Radical Optimism (caramelo con queso)
  • Taco Houdini (chicharrón)
  • Taco María (arrachera)
  • Consomé Illusion
  • Bebida a elegir:
  • Agua Training Season (de pepino)
  • Caguamita
  • Minimargarita

La taqueria "La Dua" funcionará de 12:00 p.m. a 12:00 a.m., ofreciendo a los fans prácticamente todo el día para visitarla, ya sea como parte del plan antes del concierto en el Estadio GNP Seguros o como una escala nocturna al término del show.

FECHAS DE LOS CONCIERTOS DE DUA LIPA EN LA CDMX

Como parte del Radical Optimism Tour, la cantante se presentará en la capital los días:

  • 1 de diciembre
  • 2 de diciembre
  • 5 de diciembre (fecha adicional por alta demanda)

Cada noche promete un espectáculo lleno de energía, coreografías vibrantes y un recorrido por los éxitos que la han llevado a la cima del pop global. Con música, taquitos y una conexión auténtica con el público mexicano, Dua Lipa demuestra una vez más por qué es una de las artistas más queridas del país.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Piden firmas para lograr la "Ley Cazzu", la iniciativa que busca liberar a madres solteras de trámites abusivos
Farándula

Piden firmas para lograr la "Ley Cazzu", la iniciativa que busca liberar a madres solteras de trámites abusivos

Noviembre 27, 2025

Tras las controversias legales entre Cazzu y Nodal, los usuarios iniciaron una petición de una nueva ley en el que reune a madres solteras

Versiones apuntan una posible renuncia de Fátima Bosch y la salida de Raúl Rocha de Miss Universo
Farándula

Versiones apuntan una posible renuncia de Fátima Bosch y la salida de Raúl Rocha de Miss Universo

Noviembre 27, 2025

El certamen de belleza enfrenta una crisis sin precedentes tras nuevas acusaciones de presunto fraude en la coronación de la mexicana

Don Ramón regresa a la pantalla: HBO Max expandirá el universo de Chespirito
Farándula

Don Ramón regresa a la pantalla: HBO Max expandirá el universo de Chespirito

Noviembre 27, 2025

HBO Max busca expandir el universo de Chespirito con dos nuevas producciones de los personajes más queridos