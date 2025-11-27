Don Ramón regresa a la pantalla: HBO Max expandirá el universo de Chespirito

HBO Max prepara una nueva apuesta inspirada en el universo de Chespirito: una serie centrada en Don Ramón, uno de los personajes más queridos de El Chavo del Ocho e interpretado por el emblemático Ramón Valdés.

La plataforma confirmó que el proyecto ya está en desarrollo, aunque aún se desconoce si mezclará elementos biográficos del actor o si se tratará de una producción totalmente ficcionada sobre el inquilino más famoso de la vecindad que nunca pagaba la renta.

HBO MAX EXPANDIRÁ EL UNIVERSO DE CHESPIRITO

El anuncio se realizó durante una presentación en la Ciudad de México, donde también se reveló que en 2026 llegará Los Colorado, una serie animada basada en El Chapulín Colorado y su familia.

Mariano César, líder de contenido de entretenimiento general y estrategia de programación en HBO Max, explicó que la serie surge a partir del éxito de Chespirito: Sin Querer Queriendo, la producción que se convirtió en la más vista de la plataforma en Latinoamérica.

"Vamos a producir una comedia. Estamos empezando a desarrollarla, basada en Don Ramón, sin duda uno de los personajes más inolvidables del mundo de Chespirito", señaló.

Por ahora no hay fecha de estreno ni elenco confirmado. Tampoco se sabe si Miguel Islas retomará su papel de "Monchito", como ocurrió en la serie biográfica del creador de El Chavo.

César indicó que el proyecto forma parte de un acuerdo con Freemedia para seguir desarrollando producciones relacionadas con Roberto Gómez Bolaños.

HBO MAX TAMBIÉN ESTRENARÁ LOS COLORADO EN 2026

La plataforma anunció que Los Colorado llegará en 2026 y mostrará nuevas aventuras del icónico superhéroe El Chapulín Colorado junto a su familia, el proyecto es desarrollado en colaboración con Huevocartoon Entertainment.

Aunque su estreno está previsto para el próximo año, aún no se ha revelado la fecha exacta en que se incorporará al catálogo.

Con estas nuevas producciones, HBO Max reafirma su apuesta por revitalizar el legado de Chespirito y llevarlo a nuevas generaciones a través de formatos frescos y narrativas ampliadas.