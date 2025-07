Esta es la verdadera razón de la salida de Don Ramón del "Chavo del 8": Su hijo rompe el silencio

La salida de Ramón Valdés, quien dio vida al entrañable "Don Ramón", fue uno de los momentos más dolorosos para los fans de "El Chavo del 8" y un golpe tan fuerte para la serie que muchos consideran que nunca volvió a ser la misma.

Ramón Valdés interpretó al icónico "Don Ramón" entre 1971 y 1979, y tuvo una breve aparición en 1981. Su partida marcó un antes y un después en la serie; para miles de seguidores, "El Chavo del 8" perdió su esencia con la salida del personaje que, para muchos, era el verdadero corazón del vecindario.

FLORINDA MEZA, DIRECTORA DE "EL CHAVO DEL 8"

Aunque por años circularon teorías sobre los motivos de su renuncia, recientemente su hijo, Esteban Valdés, habló en entrevista con Ventaneando y puso fin a décadas de especulación: su papá no se fue por dinero, ni por lealtad a Carlos Villagrán, sino porque ya no se sentía a gusto en el programa.

Según contó Esteban, el verdadero detonante fue el cambio en la dirección del programa, cuando Florinda Meza, actriz que interpretaba a "Doña Florinda", fue nombrada directora del show. Esta nueva etapa trajo consigo decisiones que no agradaron al actor.

"Muchos piensan que mi papá salió porque Carlos (Villagrán) se lo llevó, pero mi papá dijo ´no, yo no puedo hacerle esto a Chespirito´", compartió su hijo. Añadió que su padre no buscaba fama ni un mejor contrato, simplemente ya no era feliz con la nueva gestión del programa.

Lo más llamativo de la entrevista fue cuando Esteban, tras resistirse inicialmente a dar nombres, aceptó que fue por Florinda Meza que su padre decidió irse.

LA YOKO ONO DEL CHAVO

Incluso respaldó con humor el popular apodo que algunos fans han usado para ella: "la Yoko Ono del Chavo", en referencia a la artista señalada por muchos como la causa de la separación de los Beatles. "Es que así le han puesto, así fueron saliendo (los actores)", declaró.

El reciente estreno de la bioserie de Roberto Gómez Bolaños, "Chespirito: Sin Querer Queriendo", ha generado fuertes críticas hacia Florinda Meza, esto debido a cómo se presenta su papel en la vida personal y profesional del icónico comediante y la polémica sigue dando de qué hablar en las redes sociales.