¿Cuántos millones pagó Raúl Rocha Cantú por adquirir Miss Universo?

La polémica que rodea a Raúl Rocha Cantú volvió a avivarse tras revelarse el monto que pagó para convertirse en copropietario de Miss Universo, uno de los certámenes de belleza más influyentes del mundo.

La operación se concretó a través de Legacy Holding Group , mediante la compra de la mitad de JKN Legacy Inc., compañía que a su vez controla los derechos de Miss Universo.

La otra mitad permanece en manos de la empresaria tailandesa Jakkaphong "Anne" Jakrajutatip, quien también enfrenta problemas legales, incluida una orden de aprehensión en Tailandia por delitos de fraude.

ESTO SE PAGÓ POR LOS DERECHOS

El empresario mexicano, actualmente investigado por presuntos vínculos con el crimen organizado, adquirió el 50 por ciento de las acciones del concurso por 16 millones de pesos, una cifra que ha sorprendido por lo baja en comparación con la proyección internacional de la marca.

La adquisición de Rocha provino de JKN Global Group, empresa que atravesaba una fuerte crisis financiera y que terminó vendiendo parte del certamen en un intento por evitar la quiebra.

El monto de 16 millones de pesos, equivale a menos de un millón de dólares, una cifra inusitada para un evento con presencia televisiva global y acuerdos comerciales en decenas de países.

ACUSADO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA

La compra volvió a colocarse bajo los reflectores luego de que se revelara que Rocha se convirtió en testigo colaborador de la FGR, tras emitirse una orden de aprehensión en su contra por presunta delincuencia organizada, tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Según investigaciones difundidas por periodistas y medios nacionales, se le vincula con organizaciones como el Cártel del Golfo, el CJNG, La Unión Tepito y el Grupo Sombra.

En medio de esta turbulencia legal y empresarial, Miss Universo continúa enfrentando cuestionamientos sobre su estabilidad y su futuro.

Mientras tanto, el dato central, de los 16 millones de pesos que dieron a Rocha la mitad del control del certamen, sigue generando especulación sobre el verdadero valor de la marca y sobre los intereses detrás de su inesperado nuevo dueño.