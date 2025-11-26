  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 26 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Farándula

¿Jenni Rivera vuelve con música inédita?: fans encienden rumores tras misteriosa publicación

Las redes oficiales de "La Diva de la Banda" desataron expectativa al publicar un video que desató varias teorías entre sus admiradores

Nov. 26, 2025
¿Jenni Rivera vuelve con música inédita?: fans encienden rumores tras misteriosa publicación

La expectativa por un posible regreso musical de Jenni Rivera volvió a desatarse entre sus seguidores, luego de que las redes sociales oficiales de la cantante compartieran un enigmático video que sugiere la llegada de una canción o incluso un disco completo con material inédito de La Diva de la Banda.

En los últimos días, en las redes sociales oficiales de Jenni Rivera se empezó a publicar un pétalo de flor y cada día se iba formando la flor, lo que causó muchas teorías entre los seguidores.

JENNI RIVERA VUELVE CON MÚSICA INÉDITA

En la publicación más reciente, aparece la icónica flor amarilla completamente formada junto con un audio de la artista que, según los fans, correspondería a una canción nunca antes revelada. El clip incluye el mensaje:

"En el 2009 Jenni nos dejó la voz. Hoy, le agregamos banda; el legado continúa", lo que incrementó las especulaciones sobre un inminente lanzamiento póstumo.

Los rumores se intensificaron desde el 25 de noviembre, cuando la cuenta oficial de Jenni compartió el penúltimo pétalo de la flor acompañado de un audio inédito donde la cantante decía: "Conmigo no hacen feria los estudios, mijo". Desde entonces, sus seguidores fieles a la que fue llamada "La Diva de Banda" comenzaron a interpretar la dinámica como una campaña previa a un gran anuncio.

La antesala ya había sido adelantada por los hijos de la intérprete de "Mariposa de Barrio" durante una transmisión en vivo, donde mencionaron que el séptimo pétalo aparecería este 26 de noviembre, insinuando que algo importante estaba por revelarse. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la familia o del equipo de la cantante.

UN LEGADO MARCADO POR LA TRAGEDIA Y LA PERMANENCIA

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo tras presentarse en la Arena Monterrey. El avión Learjet 25 en el que viajaba perdió contacto minutos después del despegue y fue hallado destruido horas más tarde en Iturbide, Nuevo León. La investigación oficial concluyó que una falla en el estabilizador provocó la caída, sumado a irregularidades en la aeronave y la tripulación.

Pese a su partida, la influencia de Jenni continúa vigente. Su música sigue marcando generaciones y su figura es reconocida como símbolo de empoderamiento femenino dentro de la comunidad latina. En años recientes, su familia ha mantenido vivo su legado con álbumes póstumos y proyectos biográficos, lo que refuerza la posibilidad de que nuevo material también esté en camino.

Por ahora, los fans esperan con emoción la confirmación oficial que podría marcar el regreso musical más esperado en la música regional mexicana.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Investigan a Grupo Firme en BCS por cantar narcocorrido durante concierto en La Paz
Farándula

Investigan a Grupo Firme en BCS por cantar narcocorrido durante concierto en La Paz

Noviembre 26, 2025

La Procuraduría de Baja California Sur investiga a Grupo Firme por interpretar "Se fue La Pantera", pese a que la autoridad había pedido no hacerlo

La Voz México prepara su regresa a Televisa: ¿Danna será una de los coaches de esta nueva edición?
Farándula

La Voz México prepara su regresa a Televisa: ¿Danna será una de los coaches de esta nueva edición?

Noviembre 26, 2025

A traves de redes sociales, el periodista Raúl Gutiérrez aseguró que los derechos de transmisión ya habrían regresado a Televisa

Tailandeses se burlan del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: mexicanos exigen respeto
Farándula

Tailandeses se burlan del triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025: mexicanos exigen respeto

Noviembre 26, 2025

A través de redes sociales han circulado diversos videos de tailandeses haciendo parodia a la coronacion de la mexicana Fátima Bosch