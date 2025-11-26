¿Jenni Rivera vuelve con música inédita?: fans encienden rumores tras misteriosa publicación

La expectativa por un posible regreso musical de Jenni Rivera volvió a desatarse entre sus seguidores, luego de que las redes sociales oficiales de la cantante compartieran un enigmático video que sugiere la llegada de una canción o incluso un disco completo con material inédito de La Diva de la Banda.

En los últimos días, en las redes sociales oficiales de Jenni Rivera se empezó a publicar un pétalo de flor y cada día se iba formando la flor, lo que causó muchas teorías entre los seguidores.

JENNI RIVERA VUELVE CON MÚSICA INÉDITA

En la publicación más reciente, aparece la icónica flor amarilla completamente formada junto con un audio de la artista que, según los fans, correspondería a una canción nunca antes revelada. El clip incluye el mensaje:

"En el 2009 Jenni nos dejó la voz. Hoy, le agregamos banda; el legado continúa", lo que incrementó las especulaciones sobre un inminente lanzamiento póstumo.

Los rumores se intensificaron desde el 25 de noviembre, cuando la cuenta oficial de Jenni compartió el penúltimo pétalo de la flor acompañado de un audio inédito donde la cantante decía: "Conmigo no hacen feria los estudios, mijo". Desde entonces, sus seguidores fieles a la que fue llamada "La Diva de Banda" comenzaron a interpretar la dinámica como una campaña previa a un gran anuncio.

La antesala ya había sido adelantada por los hijos de la intérprete de "Mariposa de Barrio" durante una transmisión en vivo, donde mencionaron que el séptimo pétalo aparecería este 26 de noviembre, insinuando que algo importante estaba por revelarse. Sin embargo, hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial por parte de la familia o del equipo de la cantante.

UN LEGADO MARCADO POR LA TRAGEDIA Y LA PERMANENCIA

Jenni Rivera falleció el 9 de diciembre de 2012 en un accidente aéreo tras presentarse en la Arena Monterrey. El avión Learjet 25 en el que viajaba perdió contacto minutos después del despegue y fue hallado destruido horas más tarde en Iturbide, Nuevo León. La investigación oficial concluyó que una falla en el estabilizador provocó la caída, sumado a irregularidades en la aeronave y la tripulación.

Pese a su partida, la influencia de Jenni continúa vigente. Su música sigue marcando generaciones y su figura es reconocida como símbolo de empoderamiento femenino dentro de la comunidad latina. En años recientes, su familia ha mantenido vivo su legado con álbumes póstumos y proyectos biográficos, lo que refuerza la posibilidad de que nuevo material también esté en camino.

Por ahora, los fans esperan con emoción la confirmación oficial que podría marcar el regreso musical más esperado en la música regional mexicana.