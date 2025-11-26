  • 24° C
Farándula

La Voz México prepara su regresa a Televisa: ¿Danna será una de los coaches de esta nueva edición?

A traves de redes sociales, el periodista Raúl Gutiérrez aseguró que los derechos de transmisión ya habrían regresado a Televisa

Nov. 26, 2025
El posible regreso de La Voz México a Televisa encendió las redes sociales y desató una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo. Aunque la televisora no incluyó el proyecto en su reciente upfront un evento musicalmente animado por Shakira, varias filtraciones apuntan a que el formato volvería a los foros de San Ángel en 2026 y que una de sus principales apuestas sería Danna Paola.

El periodista Raúl Gutiérrez, a través de su cuenta de X (@raulgtzoficial), aseguró que los derechos de transmisión ya habrían regresado a Televisa y que la empresa se encuentra analizando nombres para el panel de coaches. Entre los más mencionados destaca el de Danna Paola, quien inició su carrera en la televisora y que incluso participó como asesora en la versión española del programa.

¿DANNA VOLVERÁ A TELEVISA?

Gutiérrez detalló que la cantante y actriz es una de las candidatas más fuertes para integrarse al proyecto: "Ya comienzan a sonar algunos nombres, y el que suena fuertísimo es el de Danna. ¡Estaremos muy pendientes!", escribió, generando entusiasmo entre los seguidores de la intérprete de Oye Pablo.

El rumor llega en medio de otras versiones que apuntan a que Danna también estaría en negociaciones para protagonizar una nueva adaptación de Teresa, uno de los proyectos que supuestamente prepara la televisora para los próximos años.

Hasta el momento, ni la artista ni Televisa han confirmado o desmentido la información, aunque en redes sociales muchos fans consideran el regreso de Danna como prácticamente un hecho.

LA VOZ MÉXICO PREPARA SU REGRESA A TELEVISA

Televisa produjo La Voz México desde 2011, logrando elevados niveles de audiencia y presentando a coaches nacionales e internacionales. La primera edición fue conducida por Mark Tacher, con Lucero, Aleks Syntek, Alejandro Sanz y Espinoza Paz como coaches.

A lo largo de sus distintas temporadas, el programa contó con figuras como Paulina Rubio, Miguel Bosé, Jenni Rivera, Wisin & Yandel, Alejandra Guzmán, David Bisbal, Marco Antonio Solís, Laura Pausini, Yuri, Julión Álvarez, Ricky Martin, Gloria Trevi, J Balvin, Carlos Vives y Maluma. En 2018, su última entrega bajo Televisa, la conducción estuvo a cargo de Lele Pons, acompañada por Anitta, Natalia Jiménez, Maluma y Carlos Rivera.

Tras la salida del formato de Televisa, TV Azteca asumió la producción y colocó como coaches a talentos como Belinda, María José, Edith Márquez, Christian Nodal, Ha*Ash, Yuridia y Yahir, además de figuras internacionales como Lupillo Rivera, Ricardo Montaner y David Bisbal.

El posible regreso del programa a su casa original y la incorporación de Danna convierten a esta nueva etapa en una de las más esperadas por la audiencia. Por ahora, todo queda en rumores pero en el mundo del espectáculo, algunos rumores suelen encaminarse a la realidad.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

