Feria de León 2026: Foo Fighters, Tiësto y más artistas, conoce la cartelera completa

La ciudad de León está lista para encender una celebración histórica: la Feria de León 2026, una edición que tendrá un significado especial al coincidir con los 450 años de la fundación de la ciudad.

Durante la presentación oficial, el presidente del Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico, Héctor Rodríguez, dejó claro que esta edición no se guardó nada.

En esta ocasión no habrá artistas sorpresa: toda la cartelera se reveló desde el inicio para responder a semanas de especulaciones del público, que pedía una programación fuerte y variada. Y vaya que la obtuvieron.

Del 9 de enero al 4 de febrero de 2026, la capital zapatera recibirá a millones de visitantes en una fiesta que apuesta por la diversidad, la música y la tradición.

CARTELERA COMPLETA DE LA FERIA DE LEÓN 2026 EN EL FORO MAZDA

9 de enero – Enjambre

– Enjambre 10 de enero – Foo Fighters

– 11 de enero – Pequeños Musical

– Pequeños Musical 16 de enero – La Trakalosa de Monterrey

– La Trakalosa de Monterrey 17 de enero – DLD

– DLD 20 de enero – Los Recoditos

– Los Recoditos 22 de enero – Los Ángeles Azules

– Los Ángeles Azules 23 de enero – La Arrolladora

– La Arrolladora 24 de enero – Kinky

– Kinky 30 de enero – Tiësto

– 31 de enero – Moenia

– Moenia 1 de febrero – Paty Cantú

– Paty Cantú 1 de febrero – Mau y Ricky

– Mau y Ricky 3 de febrero – Banda Machos

– Banda Machos 4 de febrero – Zoé

La presencia de Foo Fighters y Tiësto encendió las redes al instante. Para muchos asistentes, la incorporación de artistas internacionales de ese calibre convierte a la feria en un evento de talla global.

Los comentarios positivos dominaron: desde quienes celebraron que León al fin reciba a bandas legendarias, hasta quienes destacaron que la cartelera "tiene para todos", desde rock y pop, hasta regional mexicano y electrónica. Algunos nostálgicos aplaudieron la inclusión de Moenia, mientras que otros festejaron la presencia de Los Ángeles Azules, ya infaltables en las grandes fiestas del país.

MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA: UNA FERIA PARA TODA LA FAMILIA

La edición 2026 apostará por un programa integral. El público podrá disfrutar del espectáculo Disney de El Rey León, los tradicionales Voladores de Papantla, funciones de lucha libre en el Foro del Lago, atracciones familiares como la Carreta Loca y El Mimo, además de seis peleas profesionales.

La gastronomía mexicana tendrá un espacio especial con un pabellón dedicado al sabor guanajuatense. También habrá expo ganadera en cinco mil metros cuadrados, artesanías, juegos mecánicos, festivales taurinos y espectáculos de pirotecnia.

Los organizadores subrayaron que esta feria conmemora una "doble efeméride histórica", fortaleciendo la identidad regional y posicionando a León como un epicentro cultural y de entretenimiento al arranque de 2026.

Como cada año, los conciertos del Foro Mazda serán de acceso libre, una de las características más celebradas por los asistentes.

Los boletos de acceso general para la feria ya están disponibles en Ticket Tap, así como en puntos autorizados como Holiday Inn Plaza Piel, Hotel Crowne Plaza y las taquillas del Palenque. Los accesos para cada concierto se liberarán progresivamente en la página oficial de la feria.

Una vez más, León promete arrancar el año con una celebración masiva, incluyente y musicalmente explosiva. Y por lo visto en redes, el público ya está listo para vivirla.