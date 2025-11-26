  • 24° C
Farándula

Stranger Things 5: ¿Quién ganó más y cuánto? Esto es lo que pagó Netflix a los actores por la última temporada

El desenlace de la exitosa serie de los hermanos Duffer llega en tres partes y el público se encuentra emocionado por saber qué pasará con Hawkins

Nov. 26, 2025
Este miércoles 26 de noviembre marca el inicio del final: Stranger Things 5 llega a Netflix con los primeros episodios de su temporada decisiva, cerrando casi una década de fenómenos culturales, récords de audiencia y un elenco que creció en pantalla junto con su popularidad.

Y mientras se acerca el estreno, uno de los datos más buscados por los fans y curiosos es el sueldo que Netflix desembolsó para asegurar el regreso de su reparto original.

LOS SALARIOS MILLONARIOS DEL ELENCO PRINCIPAL DE STRANGER THINGS

En la industria televisiva, cada actor negocia un caché distinto según su trayectoria, relevancia en pantalla y popularidad. La recta final de Stranger Things no fue la excepción: para la quinta temporada, Netflix desembolsó cifras de auténtico blockbuster.

Los mejores pagados fueron Winona Ryder (Joyce Byers) y David Harbour (Jim Hopper), quienes se llevan 9.5 millones de dólares cada uno por la temporada completa, consolidándose como las figuras adultas más importantes del elenco.

El grupo central de jóvenes, ya convertidos en actores consolidados, también alcanzó salarios altísimos. Sadie Sink, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Gaten Matarazzo y Noah Schnapp ganan 7 millones de dólares cada uno, reflejo del peso narrativo que han tenido en el desarrollo de la serie.

En un rango ligeramente menor se encuentran Maya Hawke (Robin), Charlie Heaton (Jonathan), Natalia Dyer (Nancy) y Joe Keery (Steve), cada uno con un contrato por 6 millones de dólares para esta temporada final.

EL MISTERIOSO SALARIO DE MILLIE BOBBY BROWN

La ausencia de Millie Bobby Brown en esta tabla tiene explicación, pues su contrato no se negocia por temporadas, sino a través de un acuerdo global con Netflix.

Este trato con la plataforma de streaming incluye proyectos adicionales como la saga Enola Holmes, por la cual llegó a cobrar alrededor de 10 millones de dólares solo por la segunda película. Por ello, su participación en Stranger Things entra dentro de este trato preferencial.

FECHAS DE ESTRENO Y DURACIÓN DE STRANGER THINGS 5

La temporada final llegará dividida en tres partes:

  • Parte 1 – 26 de noviembre de 2025: episodios 1, 2, 3 y 4
  • Parte 2 – 25 de diciembre de 2025: episodios 5 y 6
  • Parte 3 – 31 de diciembre de 2025: episodio final

Duración de cada capítulo de la temporada 5 de Stranger Things:

  • Episodio 1: 2 h 10 min
  • Episodio 2: 2 h 25 min
  • Episodio 3: 2 h 5 min
  • Episodio 4: 2 h 5 min
  • Episodio 5: 2 h 15 min
  • Episodio 6: 2 h 30 min
  • Episodio 7: 2 h 40 min
  • Episodio 8 (final): 3 h

Netflix invirtió a lo grande en su serie estrella, y los salarios del elenco lo confirman: Stranger Things se despide como el gigante que es. ¿Listos para el último viaje a Hawkins?

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


