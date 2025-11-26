  • 24° C
Farándula

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch y pide frenar ataques tras Miss Universo 2025

La primera Miss Universo mexicana llamó a frenar los ataques en redes y a respetar el triunfo de Fátima Bosch

Nov. 26, 2025
La polémica que rodea el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025 llevó a Lupita Jones, primera mexicana en coronarse en el certamen, a alzar la voz para pedir que cesen los ataques contra la nueva reina.

A través de su cuenta de Instagram, la ex directora de Mexicana Universal pidió detener el hostigamiento en redes y respetar el resultado del concurso.

LUPITA JONES PIDE DETENER EL ODIO CONTRA FÁTIMA

Jones reconoció que comparte la inconformidad de muchos sobre el rumbo que ha tomado la organización internacional de Miss Universo. Sin embargo, dejó claro que ese descontento no justifica los insultos ni los mensajes ofensivos dirigidos a Bosch.

"Ustedes saben que he sido muy crítica de todo lo que ha estado pasando con la organización. Obviamente, como muchos, no estoy feliz... me da mucha tristeza la forma en que se está ensuciando la marca", expresó.

Aun con sus diferencias con la organización, subrayó que la controversia no debe recaer sobre Fátima, quien dijo llegó al concurso con las mismas ilusiones que cualquier participante. "Me duele mucho la forma como están tratando a Fátima, es una mujer que, como todas, llegó con las ilusiones de ganar", señaló.

Lupita recordó que Bosch ganó visibilidad tras denunciar los malos tratos del empresario Nawat Itsaragrisil, lo que fortaleció su presencia ante el público. "Prácticamente se puso la corona la empezamos a admirar por esa valentía", dijo.

La ex reina pidió poner fin a los ataques y permitir que Fátima viva su reinado sin violencia digital. "Párenle al hate. No se vale insultar, no se vale ofender, no se vale enviar mensajes tan ruines a una mujer tenemos que darle la oportunidad de que disfrute su momento".

Finalmente, Jones pidió dar un margen a la mexicana para crecer en su papel y demostrar por qué fue elegida en uno de los certámenes más controvertidos de los últimos años. "Yo creo que Fátima va a tener mucho que compartir, y todo esto le va a dar muchísimo más valor a su reinado", concluyó.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

