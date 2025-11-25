Padre de Fátima Bosch desmiente acusaciones y denuncia fake news tras triunfo en Miss Universo

Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch Fernández, la nueva Miss Universo, y funcionario de Pemex desde hace 35 años, rechazó de forma tajante las versiones mediáticas que intentan vincular su trayectoria profesional con el resultado del certamen internacional de belleza.

En una carta abierta difundida este martes, Bosch Hernández afirmó que las acusaciones sobre presuntos beneficios indebidos, relaciones empresariales o antecedentes administrativos carecen de sustento.

Explicó que, aunque en el pasado enfrentó un expediente ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) que derivó en una penalización, dicha sanción fue declarada nula en 2019 por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa por falta de fundamento legal.

El funcionario lamentó que el triunfo de Fátima Bosch haya sido acompañado de especulaciones difundidas en diversos medios, que, aseguró, no respetaron el rigor informativo al intentar establecer nexos infundados entre su trabajo en Pemex y el certamen Miss Universo.

NIEGA RELACIÓN CON RAÚL ROCHA CANTÚ

Uno de los señalamientos más difundidos fue la supuesta relación entre Bosch Hernández y el empresario Raúl Rocha Cantú, propietario de los derechos de Miss Universo.

El padre de la reina de belleza negó cualquier vínculo empresarial o personal y afirmó que la única ocasión en que ha visto al empresario fue el pasado 13 de septiembre, durante el evento de Miss Universo México en Guadalajara.

También calificó como falsas las versiones sobre presuntos favoritismos o beneficios a Rocha Cantú desde Pemex. Aclaró que, entre 2018 y 2025, se desempeñó como coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción, un cargo sin facultades para adjudicar contratos o participar en licitaciones.

Finalmente, Bernardo Bosch criticó la reproducción de información incorrecta y llamó a los medios de comunicación que publicaron datos falsos a rectificar. Subrayó que, si bien su trabajo en el sector público está sujeto al escrutinio, este no guarda relación alguna con Miss Universo ni con la vida personal o profesional de su hija.