Farándula

Anahí presenta las nuevas colecciones de Blind Box de Miniso México más deseadas

Con su vibra inconfundible, la actriz encabezó el lanzamiento, en un evento lleno de emoción, nostalgia y energía

Nov. 25, 2025
La emoción se sentía en cada rincón, dejando claro por qué las Blind Box son uno de los fenómenos más queridos de Miniso.
Miniso México volvió a consentirnos con el lanzamiento oficial de sus nuevas colecciones de Blind Box, una de las líneas más adoradas por fans alrededor del mundo y en la que la marca se ha consolidado como líder absoluto del mercado.

La protagonista de la noche fue Anahí, quien se encargó de cortar el listón inaugural en una celebración cargada de nostalgia y buena energía.

UNA COMUNIDAD EMOCIONADA

La cantante y actriz no estuvo sola: compartió escenario con los creadores de contenido Aron Mercury, Pablo Chagra, Melissa López y Regina Murgia.

Los influencers convivieron con los asistentes, realizaron unboxings en vivo y transmitieron la emoción del evento a través de sus redes sociales.

¿QUÉ ES LO NUEVO DE BLIND BOX?

Las Blind Box de edición limitada son un fenómeno global gracias a su diseño, calidad y al suspenso que genera cada apertura. Estas cajas misteriosas incluyen figuras coleccionables que se han convertido en un sello característico de Miniso.

Entre las colecciones destacadas presentes en el evento se encuentran:

  • Blind Box Collections — Colaboraciones imperdibles
  • Miniso mantiene alianzas con grandes franquicias que fascinan a fans de todas las edades:
  • Disney (Mickey & Friends, Toy Story, Stitch, Princess Series)
  • Sanrio (Hello Kitty & Friends)

Cada colección ofrece diseños únicos, personajes reconocidos y ediciones especiales que vuelven cada blind box un tesoro para coleccionistas.

Además de sus colaboraciones globales, Miniso sigue ampliando sus universos con personajes propios:

  • Wakuku
  • Monboo
  • MR.PA
  • Crayon Shin-Chan

FANS Y COLECCIONISTAS

Los asistentes disfrutaron zonas temáticas, un área dedicada al unboxing y dinámicas interactivas que reforzaron la experiencia coleccionable.

Redacción
