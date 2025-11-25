¿Por qué Olivia Yacé no ganó Miss Universo 2025? Raúl Rocha explica la controversia

La coronación de la mexicana Fátima Bosch como Miss Universo 2025 sigue generando polémica. Primero fueron las acusaciones de supuesto fraude por parte del exjurado Omar Harfouch; ahora, la controversia se reavivó con la renuncia de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, a la organización del certamen.

Recientemente, Yacé quien quedo como cuarta finalista del certamen, anuncio mediante un comunicado que decidió dar un paso al costado para mantenerse fiel a sus valores y principios. Su salida desató dudas entre seguidores del concurso, quienes cuestionaron por qué no obtuvo la corona.

¿POR QUÉ OLIVIA YACÉ NO GANÓ MISS UNIVERSO 2025?

En entrevista con la periodista Adela Micha, Raúl Rocha, director de Miss Universo, explicó por qué Fátima Bosch fue elegida ganadora y Olivia Yacé quedó fuera del primer lugar, pese a su popularidad.

Rocha aseguró que en el certamen no solo se evalúa la belleza física, sino aspectos como la disciplina, la concentración y la capacidad de desenvolverse en escenarios globales.

"La caminada de la pasarela, el que luzca mejor, eso lo arreglas; lo que traes aquí adentro, en la cabeza, no cambia", afirmó.

Uno de los puntos clave, explicó, es la capacidad de la ganadora para cumplir con la exigente agenda internacional del reinado, tal como lo hizo Victoria Kjær, quien visitó un país por semana durante su año como Miss Universo.

Rocha reveló que la nacionalidad de Yacé fue un factor que jugó en su contra debido a los altos requisitos de visa que enfrenta Costa de Marfil.

"Busquen: ´¿Cuántos países le piden visa a Costa de Marfil?´ 175. La chamba es por un año de Miss Universe", señaló.

De acuerdo con Rocha, los trámites migratorios habrían retrasado significativamente la agenda de la marfileña, impidiéndole viajar con la rapidez que exige el título.

"Iba a ser la Miss Universo que se la pase un año en el departamento. Uno: el costo del trámite con abogados; y dos: con una de ellas se requieren seis meses de anticipación... ya se fue el año", dijo.

Por ello, Yacé, quien quedó como cuarta finalista, no fue seleccionada para la corona: el puesto requiere movilidad inmediata, y la organización consideró que esto sería complicado para una concursante que necesita visa en 175 países.

Rocha también negó las acusaciones de fraude y aseguró que Omar Harfouch no renunció, sino que fue despedido por "un sinnúmero de actitudes fuera de contexto".

La polémica sigue rodeando al certamen, mientras Fátima Bosch continúa su recuperación y se prepara para asumir plenamente su papel como Miss Universo 2025.