Stranger Things 5: A qué hora se estrena en México y todo lo que debes saber del final en Netflix

El final de Stranger Things está aquí y nadie está preparado, pues la quinta y última temporada llegará este miércoles 26 de noviembre, para cerrar una historia que marcó a toda una generación con un formato completamente diferente.

Para esta quinta y última temporada se esperan episodios larguísimos y una estrategia de lanzamiento que romperá con la tradición de Netflix. Si eres fan y quieres verla al instante sin desvelarte, esto te interesa.

¿DE QUÉ VA LA ÚLTIMA TEMPORADA DE STRANGER THINGS?

La temporada final vuelve a Hawkins en el otoño de 1987, un pueblo devastado tras la apertura de múltiples portales. Once, Mike, Will, Dustin, Lucas y el resto del grupo enfrentan la misión más oscura de todas: encontrar y destruir de una vez por todas a Vecna, que ha desaparecido.

Para complicarlo aún más, Hawkins sigue en cuarentena y el gobierno desata una búsqueda implacable contra Once, obligándola a esconderse. Y mientras se acerca el aniversario de la desaparición de Will, algo siniestro vuelve a despertar. Sí, el cierre promete ser brutal.

¿QUÉ ESPERAR DE LA TEMPORADA FINAL DE STRANGER THINGS?

Prepárate para una maratón épica de casi 18 horas, con capítulos diseñados como auténticas mini películas. Los hermanos Duffer dividieron la historia en tres bloques, cada uno con su propio ritmo e identidad:

Duración de episodios

Episodio 1 - 2 h 10 min

- 2 h 10 min Episodio 2 - 2 h 25 min

- 2 h 25 min Episodio 3 - 2 h 5 min

- 2 h 5 min Episodio 4 - 2 h 5 min

- 2 h 5 min Episodio 5 - 2 h 15 min

- 2 h 15 min Episodio 6 - 2 h 30 min

- 2 h 30 min Episodio 7 - 2 h 40 min

- 2 h 40 min Episodio 8 (final) - 3 horas

El reparto original regresa con Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour y Winona Ryder al frente. A ellos se suman Linda Hamilton (Terminator) y el director Dan Trachtenberg (Prey), reforzando un cierre que apuesta por la nostalgia, la acción y el terror.

¿A QUÉ HORA SE ESTRENA STRANGER THINGS 5 EN MÉXICO?

Netflix aplicará una estrategia distinta para el público mexicano y en esta ocasión no habrá estreno a medianoche. La quinta temporada llega en horario estelar, perfecta para verla sin sufrir ojeras al día siguiente.

HORARIOS CONFIRMADOS (HORA DEL CENTRO DE MÉXICO)

Volumen 1: 26 de noviembre de 2025 a las 7 PM — cuatro episodios Volumen 2: 25 de diciembre de 2025 a las 7 PM — tres episodios Capítulo final: 31 de diciembre de 2025 a las 7 PM — episodio de cierre de 3 horas

Así que ya lo sabes, la despedida de Hawkins será un evento sin precedentes. Agenda las fechas, ten listas tus botanas y prepárate, porque esta vez no habrá vuelta atrás.