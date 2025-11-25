"Mi voz no se apaga": Fátima Bosch, Miss Universo 2025, denuncia violencia digital y alza la voz contra los ataques

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la mexicana Fátima Bosch, recientemente coronada Miss Universo 2025, rompió el silencio y denunció públicamente los mensajes de odio, agresiones y amenazas que ha recibido en redes sociales tras su victoria en el certamen.

A través de sus historias de Instagram, la reina de belleza comenzó compartiendo información sobre la fecha conmemorativa del 25 de noviembre. Sin embargo, la publicación tomó un giro personal cuando exhibió algunos de los comentarios violentos que ha recibido desde su coronación, entre ellos insultos, descalificaciones y mensajes que incluso desean su muerte.

FÁTIMA BOSCH, MISS UNIVERSO 2025 ALZA LA VOZ CONTRA LOS ATAQUES

La joven modelo aseguró que las acusaciones de supuesto fraude en el concurso han detonado una ola de agresiones que ella decidió no dejar pasar.

"Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio", expresó Bosch, quien subrayó que los ataques no la intimidarán: "Ningún ataque hará que me arrodille".

Foto: Instagram - @fatimaboschfdz

En su mensaje, la Miss Universo 2025 advirtió que la violencia contra las mujeres también se manifiesta en espacios digitales, donde los discursos de odio pueden afectar gravemente a quienes los reciben. Aunque reconoció que ella posee una autoestima firme, dijo ser consciente de que muchas mujeres pueden resultar profundamente dañadas por mensajes de este tipo.

Frases como "El universo te odia", "No te la mereces, fraude", "Espero que mueras mañana tú y tu familia" son algunos de los comentarios que mostró en sus redes, evidenciando la gravedad de la violencia digital que enfrenta.

Foto: Instagram - @fatimaboschfdz

"En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Y aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres que represento", escribió.

COMPROMISO CON LAS MUJERES Y RECHAZO AL SILENCIO

La mexicana reiteró que su triunfo no solo simboliza belleza, sino responsabilidad. Aseguró que utilizará su plataforma como Miss Universo para visibilizar la violencia, defender la dignidad femenina y alentar a otras mujeres a resistir.

"A quienes me han atacado e inventado calumnias les digo: mi victoria no es una amenaza. Mi victoria es un recordatorio de que las mujeres somos resilientes, capaces y poderosas", dijo, enviando un mensaje directo a sus agresores.

Bosch insistió en que no piensa callar, esconderse ni retroceder: "Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más".

"MI VOZ NO SE APAGA"

La Miss Universo 2025 agradeció el apoyo recibido por parte de su comunidad, familia y seguidores, destacando que su fortaleza también proviene del cariño que ha recibido desde que fue coronada.

"Porque la violencia jamás podrá contra una mujer que conoce su valor, mi voz no se apaga", afirmó. "Mi luz, como la de todas, nació para iluminar, no para esconderse".

Finalmente, reiteró su compromiso de usar su corona para generar un impacto positivo: "Hay mucho trabajo por hacer, y mi compromiso está y seguirá en usar esa corona para bien".

Foto: Instagram - @fatimaboschfdz

Con su mensaje, Fátima Bosch se suma a la exigencia global por erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres y visibiliza un problema creciente: el odio digital que se normaliza en redes sociales, pero que, advierten expertas, tiene efectos reales y profundos.