Pemex niega contratos con empresas vinculadas a Fátima Bosch, Miss Universo 2025

En medio del ruido mediático por la presunta cercanía de la nueva Miss Universo, Fátima Bosch, con funcionarios de Pemex y del gobierno federal, Petróleos Mexicanos salió a aclarar su postura. La empresa estatal difundió una tarjeta informativa donde asegura que no existe ningún contrato vigente con las compañías relacionadas con la familia de la reina de belleza.

Según la información difundida, Pemex firmó en febrero de 2023 un contrato por 11 meses con las empresas Servicios PJP4 de México S.A. de C.V. y Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., como parte de un proceso de revisión y debida diligencia. La institución enfatizó que actualmente no mantiene ningún vínculo comercial con esas firmas.

Además, Pemex negó cualquier relación con los directivos del certamen Miss Universo, luego de que en redes sociales circularon teorías sobre un posible nexo tras la publicación en la que la empresa felicitó a Fátima Bosch por su triunfo. De acuerdo con la paraestatal, el mensaje fue simplemente una muestra del entusiasmo generalizado por la victoria de la mexicana.

UN TRIUNFO RODEADO DE CONTROVERSIAS

El título de Miss Universe 2025, que debería significar un momento de celebración para Fátima Bosch, se ha visto envuelto en un ambiente complejo. Desde su coronación en México, comenzaron a surgir cuestionamientos que van desde presuntas irregularidades en el proceso de elección hasta señalamientos sobre influencias políticas y posibles beneficios económicos dentro del certamen.

La polémica ha escalado con la renuncia de jueces, acusaciones de fraude y la exposición del entorno político de la familia Bosch. Entre los nombres más mencionados se encuentra su tía, Mónica Fernández Balboa, actual directora del Indep y exsenadora de Morena, quien incluso viajó a Tailandia para acompañarla durante la competencia.

Su triunfo también fue celebrado públicamente por diversas figuras de Morena, incluidos los hijos del expresidente López Obrador, el gobernador de Tabasco y la dirigencia nacional del partido. En redes sociales, algunas personas recordaron que su hermano, Bernardo Bosch Fernández, trabaja en el Senado como asesor de una legisladora morenista, mientras otros defendieron a Fátima Bosch y pidieron que no se politizara su logro.

ENTRE APLAUSOS Y CRÍTICAS, LA CONVERSACIÓN CONTINÚA

El caso de Fátima Bosch se ha convertido en un punto de debate nacional donde convergen política, espectáculo y cuestionamientos sobre la transparencia. Mientras Pemex busca deslindarse de especulaciones, el nombre de la nueva Miss Universo sigue en el centro de una conversación que parece lejos de apagarse.