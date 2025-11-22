¿Casualidad o amuleto? El vestido rojo que ha marcado las coronas mexicanas en Miss Universo

Cada vez que una mexicana pisa el escenario de Miss Universo usando un vestido rojo, las expectativas se disparan. Pocas creencias han generado tanta conversación como la famosa "teoría del vestido rojo", una tendencia que asegura que este color se ha convertido en el talismán de la buena suerte para México en Miss Universo.

No es para menos: ese tono vibrante se ha convertido en protagonista de las cuatro coronas que México ha ganado en la historia del certamen, alimentando una teoría que hoy es casi leyenda entre fans y expertos.

EL VESTIDO ROJO QUE HA MARCADO LAS CORONAS MEXICANAS EN MISS UNIVERSO

La reciente coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025 reavivó la conversación. La tabasqueña triunfó en Pak Kret, Tailandia, enfundada en un elegante vestido rojo con detalles dorados y una capa imponente, look que rápidamente se volvió viral y que muchos consideran la confirmación de esta "tradición mexicana".

La teoría sostiene que México ha ganado sus cuatro coronas siguiendo el mismo patrón: una reina segura, una presentación impecable y un vestido rojo en el momento decisivo. Para fanáticos, expertos en concursos y usuarios de redes sociales, el color se ha transformado en un símbolo nacional dentro de Miss Universo.

El fenómeno moderno tomó fuerza en 2021 con el triunfo de Andrea Meza, quien deslumbró con un vestido rojo en una edición marcada por la pandemia. Su imagen potenció la idea de que este tono acompaña los momentos más gloriosos del país en el certamen.

Una década antes, Ximena Navarrete también eligió el rojo durante la final de 2010 en Las Vegas, look que se convirtió en una de las postales más memorables del concurso tras romper con casi 20 años sin coronas para México.

La historia comenzó en 1991, cuando Lupita Jones, la primera mexicana en obtener el título, pisó el escenario final luciendo el emblemático color que, sin saberlo, marcaría el camino para futuras representantes.

¿CASUALIDAD O AMULETO?

Aunque especialistas consideran que el uso del rojo podría responder a decisiones estratégicas pues favorece a diversos tonos de piel, resalta en el escenario y transmite fuerza para los seguidores cuatro triunfos bajo la misma tonalidad no son una simple coincidencia.

Sea tradición, casualidad o amuleto, lo cierto es que el rojo quedó inscrito como un símbolo clave en la historia de México en Miss Universo, asociado ya de manera inseparable a sus momentos de mayor gloria.