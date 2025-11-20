¿Cuáles son los premios para la ganadora de Miss Universo 2025? Esto obtiene además de la corona

Miss Universo 2025 llega a su final este jueves en México y la expectativa para conocer a la sucesora de Victoria Kjær Theilvig alcanza su punto máximo, cuando millones de televidentes sigan la final del certamen que este año se desarrolla en Tailandia.

Desde el Impact Arena de Pak Kret, una de las 30 finalistas será coronada como la nueva reina global, relevando a la danesa Miss Universo 2024. Entre las participantes destaca la mexicana Fátima Bosch, quien aspira a convertirse en la nueva soberana del concurso.

Pero ganar Miss Universo no solo significa portar la banda y la corona. La vencedora se lleva un paquete millonario de premios, además de beneficios profesionales que pueden transformar por completo su carrera.

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS DE MISS UNIVERSO 2025?

La corona de esta edición, llamada The Lumière de l´Infini "Luz del infinito", será entregada por Victoria Kjær. Se trata de una pieza elaborada con perlas de mar doradas y diamantes. Aunque la organización no revela su costo oficial, Imagen TV estimó su valor en 5 millones de dólares, equivalente a 91.7 millones de pesos mexicanos aproximadamente.

Además, la nueva Miss Universo recibirá:

Un suelo anual de 250 mil dólares (alrededor de 5 millones de pesos mexicanos) por obtener el título. Esta cifra coincide con estimaciones de Miss Planet International y medios especializados en entretenimiento. Además de 20 mil dólares mensuales (cerca de 1 millón de pesos) durante los 12 meses que dura su reinado. En total, suman 12 millones de pesos, destinados a gastos personales y compromisos profesionales, según People.

Además, la organización también asume los costos de traslados y actividades oficiales vinculadas al certamen.

Por otro lado, como ya es tradición, la soberana vive durante su reinado en un departamento de lujo en Nueva York, de acuerdo con Lifestyle Asia.

Como beneficios extra, tiene acceso a marcas de belleza, moda y bienestar, además de stylists profesionales y asesores personales para el cuidado de su imagen.

¿QUÉ HACE LA GANADORA DURANTE SU REINADO?

"Su papel implica un compromiso de tiempo completo para representar a la organización, promover causas sociales y humanitarias y abordar problemas globales en plataformas de gran prestigio", describe la Organización Miss Universo. Esto significa que la reina debe cumplir con una agenda internacional que incluye conferencias, actos benéficos, campañas de sensibilización y apariciones públicas respaldadas por distintas fundaciones.

Las labores tampoco recaen únicamente en la máxima reina de belleza. La organización señala que otras participantes también pueden involucrarse en "voluntariado, recaudación de fondos y labor de incidencia", lo que convierte al certamen en una plataforma para impulsar liderazgos femeninos más allá del concurso.

¿A QUÉ HORA ES LA FINAL DE MISS UNIVERSO 2025 Y DÓNDE VERLA EN MÉXICO?

La coronación se realiza desde Tailandia el viernes 21 de noviembre, pero debido al huso horario, en México podrá verse este jueves 20 de noviembre.

Hora: 7:00 p.m. (tiempo del centro de México)

Dónde ver: