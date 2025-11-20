Gerardo Ortiz evita la cárcel en EU y recibe tres años de libertad condicional: ¿Podrá realizar conciertos en México?  

Gerardo Ortiz recibió este miércoles su sentencia en una corte federal de California, donde la jueza Maame Ewusi Frimpong determinó imponerle tres años de libertad condicional, luego de que en marzo pasado se declarara culpable por su participación en transacciones vinculadas a una empresa ligada al crimen organizado.

Ortiz enfrentó su proceso en libertad gracias a una fianza de 10 mil dólares y a un acuerdo especial con el FBI, con el que colaboró en el juicio contra su exmánager y productor Ángel del Villar, declarado culpable de 11 cargos, entre ellos la violación de la Ley Kingpin, que prohíbe a ciudadanos estadounidenses mantener negocios con narcotraficantes.

GERARDO ORTIZ EVITA LA CÁRCEL EN EE.UU

De acuerdo con el periodista Ángel Hernández, la jueza valoró la cooperación del cantante con las autoridades estadounidenses, lo que derivó en que no pisara la cárcel. Mark Werksman, su abogado, explicó que Ortiz aceptó haber realizado conciertos en 2018 para la empresa Gallística Diamante, dirigida por Jesús Pérez Alvear, identificado por el Departamento del Tesoro como blanqueador del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El representante legal aseguró que su cliente actuó bajo presión del productor Ángel del Villar, quien habría insistido en mantener los conciertos aun cuando existían advertencias oficiales para suspenderlos. En total, Ortiz habría realizado 19 presentaciones de este tipo.

Además, se programará una nueva audiencia, ya que la jueza determino que el músico también deberá cubrir una multa entre 250 mil y 1.5 millones de dólares.

ORTIZ REACCIONA TRAS RECIBIR CONDENA EN EU

Tras recibir la sentencia que le impuso la corte federal de California, el cantante habló por primera vez. A las afueras del tribunal, Gerardo Ortiz ofreció disculpas a sus seguidores.

“Antes que nada, ofrecerle unas disculpas a mi público por todo esto que se ha pasado”, declaró.

El intérprete reiteró que muchas de las versiones difundidas durante el proceso no corresponden a la realidad. “Se han dicho demasiadas cosas, demasiadas mentiras”, afirmó ante la prensa, aunque evitó profundizar en cuáles eran esas supuestas falsedades.

¿GERARDO ORTIZ SEGUIRÁ REALIZANDO CONCIERTOS EN MÉXICO?

Tras cerrarse el caso, la situación migratoria y la seguridad de Gerardo Ortiz permanecen en duda. El defensor de Ortiz, agrego durante la audiencia que el cantante ahora enfrenta riesgos de seguridad si regresa a México, debido a que durante el proceso, el cantante testificó en el juicio contra Del Villar y aportó información clave sobre las presentaciones en México organizadas por promotores sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Por ahora, el cantante cumplirá su sentencia bajo supervisión en territorio estadounidense, mientras enfrenta las consecuencias de un caso que salió a la luz pública en 2024 y que reveló los vínculos indirectos del mundo del espectáculo con estructuras criminales.

Por otro lado, Gerardo Ortiz, declaro que hoy jueves 20 de noviembre, sale su nueva producción, por lo que queda claro que el cantante seguirá haciendo música.

“Estoy contento porque mañana sale mi nueva producción, El Ejemplar, a las cinco de la tarde. Esperamos seguir adelante”, expresó, buscando con ello reenfocar la atención en su carrera musical.