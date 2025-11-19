Ariana Grande explica por qué la gira “Eternal Sunshine” será la última por un largo tiempo

En una noticia que ha conmocionado a sus fans, la superestrella del pop Ariana Grande anunció que su próxima gira, en soporte de su aclamado álbum Eternal Sunshine, será la última por un largo periodo.

Durante una aparición en el pódcast Shut Up Evan, la artista abrió su corazón y habló sobre momentos personales que habían permanecido en privado.

Mencionó que antes de asumir el papel de Glinda en Wicked, atravesaba un momento emocional complicado, al punto de pensar que su último álbum sería Positions, lanzado en 2020. Sin embargo, interpretar a Glinda la inspiró a seguir adelante con su vida y su arte.

UN NUEVO RUMBO PARA SU CARRERA

La cantante explicó que ahora, enfocada en proyectos que le resultan “muy correctos en el momento”, ha encontrado un nuevo camino creativo.

En otro pódcast, Good Hang with Amy Poehler, Grande señaló que, si bien está “muy emocionada de hacer esta pequeña racha de shows” en 2026, advirtió:

“Creo que podría no volver a suceder por un largo, largo, largo, largo tiempo”.

La artista detalló que su decisión nace del deseo de “seguir esos impulsos auténticos”, pues su carrera pop se había “apoderado de su vida de cierta manera” durante los últimos 15 años.

“Voy a darlo todo, y va a ser hermoso, y estoy muy agradecida. Creo que es por eso que lo estoy haciendo, porque pienso: una última gran fiesta, por ahora”, dijo sobre su próxima gira.

El tour visitará parte de Estados Unidos, Inglaterra y Canadá, y aunque la pausa es inminente, la cantante ha expresado su emoción por completar este recorrido.

¿CUÁLES SERÁN LAS PRÓXIMAS PELÍCULAS DE ARIANA GRANDE?

La cantante confirmó que sus planes a futuro incluyen una película de alto perfil. Grande ya ha sido anunciada como parte del elenco de Meet the Parents 4 (también conocida como Focker In-Law).

En esta secuela de comedia, que se estrenará en noviembre de 2026, compartirá pantalla con leyendas de Hollywood como Ben Stiller y Robert De Niro.

La estrella musical busca consolidar su estatus como actriz seria tras el éxito de su interpretación como Glinda.

También se ha revelado que formará parte de American Horror Story, temporada 13; sin embargo, aún no se ha confirmado cuál será su personaje dentro de la serie.