Adrián Marcelo fue hospitalizado. Él explicó el motivo. Te contamos qué le pasó

El creador de contenido Adrián Marcelo generó preocupación el lunes 17 de noviembre al publicar en redes sociales una fotografía donde se le veía recostado en una cama de hospital, con bata médica y conectado a un suero. La imagen, acompañada únicamente por la frase "vida de comediante", desató especulaciones sobre su estado de salud.

Tras el revuelo, el influencer reapareció la mañana del martes 18 de noviembre para explicar brevemente las razones de su ingreso al hospital. A través de su cuenta en X, y al citar un reportaje sobre su condición, el exparticipante de La Casa de los Famosos México escribió: "Exceso de trabajo, nada más. Con las drogas me mido."

La aclaración, aunque concisa, llevó tranquilidad a sus seguidores, quienes desde la publicación inicial temían una situación más grave. De acuerdo con lo compartido por el propio Adrián Marcelo, su ingreso al centro médico se debió a una sobrecarga laboral, y no a una emergencia de mayor riesgo.

Pese a su reciente hospitalización, el influencer ha permanecido activo en sus redes sociales, lo que sugiere que su estado de salud es estable. Mientras tanto, continúa recibiendo mensajes de apoyo y buenos deseos por parte de sus fans, quienes esperan que retome sus actividades con mayor moderación para evitar nuevas recaídas.