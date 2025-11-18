Gran voz de Grupo Laberinto sale de la agrupación

Hace unos días, Abel, mediante redes sociales, publicó un video donde agradece a todos sus fans. "Qué bonito se siente no estar solo. Gracias a todos, gracias", fueron palabras escritas por El Bravío, exmiembro de Grupo Laberinto.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN GRUPO LABERINTO?



Mucha gente piensa que la decaída de Laberinto es desde la salida de Serapio Ramírez de la agrupación en el año 2022, pero si bien es cierto, no ha existido una decaída como tal, ya que el grupo sonorense sigue estando en los mejores conciertos y carteleras del país, además de seguir llevando su música por muchos lugares de Estados Unidos.

Pero la ausencia de El Profeta conmocionó a todos los fans de Grupo Laberinto, ya que, por muchos comentarios en redes sociales, el público no quedó conforme con los vocalistas que llegaron después de Serapio. Y los fans ya se expresaron sobre la salida de El Bravío, ya que el presentador era muy querido por todo el público de Laberinto.

¿QUIÉNES SERÁN LAS NUEVAS VOCES DE GRUPO LABERINTO?



Con la salida de El Bravío hace unos días, se suma también la ausencia de El Chato Alexis, quien hizo oficial su separación del grupo hace unos meses, haciéndose solista y dando las gracias a la agrupación por esos años que estuvo en la Bomba Tropical del Pacífico. Ahora, como voces principales, solo quedarían Óscar Gutiérrez y Ángel Sierra, dos grandes cantantes que han encajado perfecto en el estilo del grupo.

Uno de los grupos más importantes de Sonora, donde por sus micrófonos han pasado legendarias voces del regional mexicano, sigue estando en las listas de popularidad en plataformas digitales, además de continuar sacando colaboraciones con grandes artistas como Edén Muñoz, Luis R. Conríquez y El Fantasma, entre otros.