Las Gemelas Kessler mueren a los 89 años de edad por muerte asistida

Alice y Ellen Kessler, conocidas mundialmente como las Gemelas Kessler, murieron el lunes 17 de noviembre a los 89 años en la localidad de Grünwald, cerca de Múnich. Las icónicas artistas decidieron despedirse el mismo día a través de un proceso de muerte asistida, cumpliendo un deseo que habían manifestado públicamente durante los últimos años.

Según reportes de medios internacionales, como CNN, la policía de Múnich confirmó que su fallecimiento fue un "suicidio conjunto" con métodos asistidos, sin indicios de participación criminal. De acuerdo con las autoridades, las hermanas habían expresado desde hace tiempo que "ya no querían seguir viviendo" y que deseaban permanecer juntas hasta su último momento.

Este proceso fue acompañado por la Sociedad Alemana para una Muerte Digna (DGHS), organización con la que llevaban más de un año afiliadas. La entidad confirmó que cumplieron con todos los requisitos legales, incluyendo evaluaciones médicas y asesoría jurídica para garantizar que la decisión fuese libre, consciente y sostenida. En Alemania, la muerte asistida es legal desde 2020 tras un fallo del Tribunal Constitucional que reconoce el derecho a una muerte autodeterminada.

De acuerdo con su testamento, sus cenizas serán colocadas juntas en una sola urna, acompañadas por los restos de su madre, Elsa, y su perro Yello.

UNA VIDA DEDICADA AL ESPECTÁCULO Y MARCADA POR EL ÉXITO INTERNACIONAL

Nacidas en 1936, Alice y Ellen iniciaron su vida artística como bailarinas clásicas en la Ópera de Leipzig. Desde niñas mostraron disciplina, talento y una sincronía que se convertiría en su sello a lo largo de toda su carrera.

A los 16 años escaparon de Alemania Oriental hacia Alemania Occidental en busca de libertad creativa. Su primer gran salto llegó en 1955, cuando fueron descubiertas en París y contratadas por el célebre cabaret Le Lido. Allí se convirtieron en estrellas gracias a su elegancia, precisión y estilo único.

Con el tiempo brillaron en múltiples ámbitos del entretenimiento europeo, destacando en música, danza y televisión. A lo largo de su carrera compartieron escenario con figuras como Frank Sinatra, Fred Astaire, Dean Martin, Bing Crosby y Sammy Davis Jr. Incluso Elvis Presley las vio actuar en París en 1958.

OTROS MOMENTOS CLAVE EN SU TRAYECTORIA

Representaron a Alemania en Eurovisión 1959.

Se mudaron a Italia en 1962, donde alcanzaron enorme fama y fueron apodadas "las piernas de la nación".

Llegaron a la televisión estadounidense con apariciones en programas como The Ed Sullivan Show.

Aún en su vejez continuaron presentándose juntas, e incluso participaron en un musical a los 80 años.

Durante décadas, las Gemelas Kessler se convirtieron en un símbolo de elegancia, disciplina y versatilidad, manteniendo un dúo artístico único en la historia del espectáculo europeo.

SU SALUD, SU DECISIÓN Y EL CAMINO HACIA EL FINAL

En los últimos años, el deterioro físico comenzó a limitar su vida diaria. Aunque se mantuvieron activas durante la mayor parte de su trayectoria, la edad avanzada implicó dificultades cada vez mayores.

Ambas habían hablado públicamente sobre su deseo de morir juntas. En entrevistas de 2024, explicaron que no temían la muerte y que su unión era tan profunda que no querían enfrentarse a la posibilidad de separarse en la última etapa de sus vidas.

Para ellas, esta decisión formaba parte de una reflexión larga y consciente sobre su "último acto", como lo describieron en diversas conversaciones. La DGHS confirmó que todo el procedimiento se realizó bajo supervisión profesional y dentro del marco legal, asegurando que su decisión no estuvo influenciada por presiones externas ni por condiciones psicológicas que afectaran su lucidez.

ELEMENTOS CLAVE DEL PROCESO DE MUERTE ASISTIDA

Afiliación a la DGHS durante más de un año.

Evaluaciones médicas que confirmaron plena lucidez.

Asesoría legal obligatoria.

Determinación constante y sostenida en el tiempo.

Petición explícita de morir juntas.

UN LEGADO QUE PERDURA

La partida de Alice y Ellen Kessler ha generado conversación en toda Europa no solo por su decisión final, sino por el legado artístico que dejaron durante décadas. Las gemelas se despidieron como vivieron: unidas, serenas y fieles a sus convicciones.

Su historia sigue siendo un referente del espectáculo europeo, recordada por su talento, su presencia escénica y una vida que decidieron compartir hasta el último momento.