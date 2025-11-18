Martha Higareda ya es mamá: así fue el nacimiento de sus gemelas y los sustos de salud

¡Martha Higareda ya es mamá! La actriz mexicana y su esposo, el conferencista estadounidense Lewis Howes, anunciaron oficialmente el nacimiento de sus gemelas, noticia que compartieron a través de sus redes sociales junto con las primeras imágenes de las bebés.

En junio de este año, la pareja reveló que esperaba a su primer hijo, pero semanas después confirmaron que serían dos. Finalmente, las pequeñas llegaron al mundo y marcaron el inicio de una nueva etapa para ambos como padres primerizos.

HUBO COMPLICACIONES, PERO YA ESTÁN FUERA DE PELIGRO

Lewis Howes compartió un emotivo mensaje en el que agradeció a Dios por el milagro de la vida y confirmó que el nacimiento no estuvo libre de dificultades.

"Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien", escribió, adelantando que más adelante contarán los detalles de lo que vivieron.

Hasta el momento, no se han especificado cuáles fueron las complicaciones durante el parto, pero todo indica que no fueron de gravedad.

UN EMBARAZO CELEBRADO DESDE EL INICIO

Antes de la llegada de las gemelas, Howes dedicó un mensaje lleno de amor a Higareda, destacando lo mucho que admiraba su fortaleza en la etapa final del embarazo.

"Estamos emocionados de conocer a nuestras chicas gemelas muy pronto. Esta última semana @marthahigareda ha estado haciendo increíble. Ella es tan pequeña y con dos bebés dentro... lo ha manejado con gracia y alegría", escribió.

La última publicación de la actriz corresponde precisamente a este mensaje de su esposo, en el que ambos expresaban su emoción por conocer a las pequeñas.

UNA NUEVA ETAPA LLENA DE ALEGRÍA

El nacimiento de las gemelas ha generado una ola de felicitaciones para la pareja, quienes ahora inician su vida como padres primerizos tras una experiencia que, aunque retadora, terminó con un resultado feliz.

La comunidad de seguidores de Higareda y Howes se mantiene a la espera de más detalles y las primeras imágenes oficiales de la familia completa.