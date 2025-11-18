Disney sorprende con el primer tráiler del live-action de Moana: ¿Cuándo llegará a cines?

Disney continúa impulsando su universo de adaptaciones en acción real y, tras el inesperado éxito en taquilla de Lilo & Stitch, ahora apuesta por una de sus historias más queridas de los últimos años: Moana.

La compañía liberó el primer tráiler oficial del live-action, causando revuelo entre los fans que esperaban ver cómo se traduciría la vibrante aventura polinesia a un formato más realista y cinematográfico.

¿QUIÉN INTERPRETARÁ A MOANA?

El adelanto revela un vistazo completo a Catherine Laga?aia, la actriz australiana de raíces samoanas que da vida a Moana en su debut cinematográfico. Con apenas 18 años, la joven interpreta la icónica canción How Far I’ll Go, tema que marcó a toda una generación en la versión animada de 2016, originalmente interpretada por Auli?i Cravalho.

Laga?aia compartió en un comunicado lo especial que es para ella encarnar al personaje:

“Mi abuelo es de Fa‘aala, Palauli, en Savai‘i, y mi abuela es de Leulumoega Tuai, en Upolu. Me siento honrada de celebrar a Samoa y a todos los pueblos del Pacífico, y de representar a las niñas que se parecen a mí”.

Su elección para el papel fue celebrada por la comunidad polinesia, ya que la producción buscó preservar la identidad cultural de la historia desde el casting hasta la música.

DWAYNE JOHNSON VUELVE COMO MAUI

Dwayne “The Rock” Johnson retoma su papel como el semidiós Maui, ahora en carne y hueso. El actor, quien también funge como productor, aseguró que esta cinta representa un homenaje a las leyendas, tradiciones y música del Pacífico. Marcará también la primera vez que un actor de una película animada de Disney interpreta al mismo personaje en su versión live-action.

Johnson compartió el tráiler en sus redes, emocionado de que el público pueda ver “la magia de nuestras historias polinesias llevadas a un nuevo nivel”.

Por otro lado, Auli?i Cravalho la voz original de Moana participa como productora ejecutiva, aunque desde 2023 aclaró que no regresará como protagonista en la versión live-action.

TRÁILER OFICIAL

El primer adelanto ofrece una vista espectacular del océano, elemento central de la historia, así como escenas de navegación, criaturas míticas y una estética visual que apunta a ser una de las producciones más ambiciosas de Disney.

La trama se mantiene fiel a la original: Moana, hija del jefe de Motunui, responde al llamado del océano y emprende un viaje más allá del arrecife junto a Maui para restaurar la vida en su isla al devolver el corazón robado a una diosa ancestral.

La película contará con nueva música compuesta por Lin-Manuel Miranda, Mark Mancina y Opetaia Foa?i, además de versiones renovadas de los temas clásicos.

¿CUÁNDO SE ESTRENA MOANA EN LIVE-ACTION?

El live-action de Moana llegará a los cines el 10 de julio de 2026, distribuido por Walt Disney Studios Motion Pictures. Se proyectará en formatos premium como IMAX, para aprovechar al máximo sus escenarios marinos y efectos visuales.

La filmación principal se realizó entre julio y noviembre de 2024 en Atlanta y Hawái, y con el estreno del tráiler, Disney arranca oficialmente su campaña promocional rumbo a uno de sus lanzamientos más esperados.