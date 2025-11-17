Este es el último video que compartió ‘El Jerry’ minutos antes de ser asesinado en Culiacán

Gerardo Moya, conocido en redes sociales como El Jerry, mostró sus últimos minutos de vida a través de dos breves historias de Instagram que compartió apenas instantes antes de ser asesinado junto a su acompañante, Gustavo “N”, en el sector Tres Ríos de Culiacán, Sinaloa.

EL ÚLTIMO VIDEO DE EL JERRY ANTES DE SER ASESINADO

Las imágenes, publicadas la tarde del domingo 16 de noviembre, dejaron ver parte de la rutina previa al ataque que terminó con la vida de ambos jóvenes.

En la primera historia, de 20 segundos, se observa a El Jerry y a Gustavo dentro de una camioneta GMC Sierra color gris. Ambos vestían ropa casual y gorras, mientras en la consola central sobresalían varias latas de cerveza.

La cámara enfocó el tablero, donde se veía la pantalla reproduciendo “Cristina”, de Edición Especial, un corrido con referencias explícitas al narcotráfico y actividades ilícitas.

La elección musical llamó la atención de sus seguidores, pues la letra de “Soy mafioso fui importante… aviones repletos de droga cruzaba a la unión americana”, remarcaba un entorno asociado a ese tipo de narrativas.

El segundo video, de apenas 10 segundos, continuó dentro del vehículo y mostró a Gustavo revisando su celular mientras las latas de cerveza seguían a la vista. De fondo sonaba “Entre Pancho y Pancho”, de Arley Pérez, otra pieza con menciones directas a Los Ántrax, brazo operativo ligado al Cártel de Sinaloa. Las dos historias fueron las últimas publicaciones antes del ataque armado.

¿QUIÉN ERA EL JERRY Y POR QUÉ ERA CONOCIDO?

El Jerry era un creador de contenido activo principalmente en TikTok, donde acumulaba más de 11 mil 400 seguidores y más de 905 mil “me gusta”.

Sus videos retrataban momentos cotidianos, consumo de alcohol, autos de lujo, salidas con amigos y música regional, especialmente corridos y narcocorridos. Solía usar textos superpuestos, frases cortas y un estilo que mezclaba humor con escenas de su vida diaria.

En Instagram, donde tenía más de 7 mil seguidores, mantenía solo una fotografía visible, pero usaba las historias como su principal canal.

Además, contaba con una cuenta alterna, privada, donde posaba con armas largas y chalecos tácticos con distintivos vinculados a “Mayito Flaco”, integrante de una facción del Cártel de Sinaloa.

Video de el influencer Gerardo Moya alias "El Jerry" dias anreriores



Hoy fue ejecutado en el sector 3 Ríos en #Culiacán, #Sinaloa. https://t.co/tqflGGG511 — el blog de los guachos (@blogdelosguachs) November 17, 2025

Tras su muerte comenzaron a circular más imágenes y videos donde se le veía armado y portando equipo táctico, aunque las autoridades no han confirmado vínculos directos ni han revelado líneas oficiales de investigación.

¿CÓMO OCURRIÓ EL ATAQUE?

De acuerdo con medios locales, el ataque tuvo lugar el domingo 16 de noiembre, alrededor de las 17:00 horas, cuando ambos salieron de un autolavado a bordo de la misma camioneta GMC Sierra.

Al circular por el bulevar Enrique Sánchez Alonso, a unos metros de la Fiscalía General del Estado, un grupo de al menos cuatro hombres armados que viajaban en un vehículo Jetta los interceptó y abrió fuego con armas largas.

Las ráfagas provocaron pánico entre quienes se encontraban en una plaza comercial cercana. Testigos se lanzaron al suelo para protegerse mientras la balacera continuaba.

La camioneta recibió múltiples impactos y quedó inmóvil en pleno bulevar, con el motor encendido y las luces prendidas. Tanto el conductor como el copiloto murieron casi de inmediato por las heridas en la cabeza y zonas vitales.

Minutos después llegaron elementos de Sedena, policías estatales y municipales, así como paramédicos, quienes confirmaron que ninguno presentaba signos vitales.

La muerte de El Jerry ha generado una ola de especulación en redes sociales, donde sus últimas palabras visuales, fragmentos de videos con música, cerveza y un ambiente relajado quedaron como el registro público de sus minutos finales.