Fallece Pedro Torres, productor de "Big Brother" y creador de icónicos videoclips

Pedro Torres, reconocido productor de televisión y creador de exitosos videoclips, falleció tras luchar contra una enfermedad complicada. La periodista Sofía Villalobos confirmó la noticia y expresó sus condolencias a la familia del productor.

Antes de su muerte, Torres dejó mensajes dirigidos a sus seres queridos, anticipando su despedida. Lucía Méndez, actriz y exesposa del productor, destacó que Pedro enfrentó su final con paz, acompañado por tanatólogos y sacerdotes.

TRAYECTORIA Y LEGADO PROFESIONAL

Nacido en Saltillo, Coahuila, en 1953, Pedro Torres estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Anáhuac y se formó en la London International Film School. Inició su carrera en 1975 como camarógrafo en los estudios Churubusco, para luego destacarse como productor.

Entre sus mayores logros está la producción del formato de reality Big Brother para Televisa en el año 2000, consolidándose como un referente de la televisión comercial mexicana. También fue director general de Endemol México hasta 2006.

En la música, produjo videoclips de artistas como Emmanuel, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Mijares, incluyendo el icónico video "La Incondicional" de Luis Miguel. Además, fundó empresas como Curiosity, especializada en producción digital, social y multiplataforma, y trabajó en series y telenovelas, incluyendo "El Equipo".

IMPACTO E INFLUENCIA EN LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

Pedro Torres fue un visionario que impulsó formatos innovadores en televisión y plataformas digitales. Pionero en adaptar realities internacionales a México, también produjo miles de comerciales y contenido audiovisual de alta calidad, dejando un legado que transformó la industria del entretenimiento en el país.

Su muerte marca el fin de una era, pero su influencia y contribuciones seguirán presentes en la televisión, la música y la producción audiovisual mexicana.