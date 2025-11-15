Billie Eilish arremente contra Elon Musk tras descubrir su paquete salarial: "Es un patético cobarde"

El debate sobre la riqueza extrema volvió a encenderse, esta vez de la mano de Billie Eilish. La cantante estadounidense lanzó fuertes críticas contra Elon Musk luego de que Tesla aprobara un paquete salarial valuado en aproximadamente mil millones de dólares, una cifra que podría convertir al empresario en el primer trillonario del mundo.

Diversos reportes señalan que Musk ya se posiciona como la persona más rica del planeta y que, de cumplirse los objetivos establecidos por la compañía en los próximos años, podría recibir cerca de un billón de dólares en acciones.

LAS PUBLICACIONES DE EILISH EN REDES SOCIALES

A través de historias de Instagram, Billie Eilish compartió varias infografías que mostraban el impacto potencial de una fortuna como la de Musk en problemáticas globales. Las imágenes ilustraban cuánto costaría erradicar el hambre mundial o reconstruir regiones devastadas por conflictos, cifras que resultarían mínimas en comparación con el capital proyectado del magnate.

Tras difundir ese contenido, la artista calificó a Musk de "patético cobarde", una expresión que rápidamente generó reacciones en redes y en medios internacionales.

QUÉ IMPLICA EL PAQUETE SALARIAL APROBADO POR TESLA

El paquete multimillonario aprobado por los accionistas de Tesla contempla opciones de compra de acciones que Musk podría recibir únicamente si la empresa alcanza metas extremadamente ambiciosas durante la próxima década.

Entre los objetivos destacan elevar la capitalización de mercado a 8.5 billones de dólares, fabricar varios millones de vehículos y consolidar el despliegue comercial de tecnologías como robotaxis y robots humanoides.

Aunque la compañía argumenta que este modelo de compensación incentiva la innovación, críticos señalan que estas cifras reflejan una desigualdad creciente, especialmente en un contexto donde millones de personas enfrentan dificultades económicas mientras los altos ejecutivos rompen récords de riqueza.

EL MENSAJE DE EILISH Y SU POSTURA SOBRE EL USO DE LA RIQUEZA

Las palabras de Billie Eilish no surgieron de la nada. Apenas unas semanas antes, durante los WSJ Magazine Innovator Awards, la cantante ya había cuestionado directamente a los multimillonarios presentes. En su discurso, pidió empatía y llamó a utilizar los recursos económicos en favor de causas urgentes.

En ese evento lanzó una pregunta que resonó con fuerza: "Si eres multimillonario, ¿por qué lo eres?". Cerró su intervención con un mensaje directo: "Regalen su dinero, enanos", justo frente a figuras como Mark Zuckerberg.

Además, anunció que donaría 11.5 millones de dólares de su propia gira Hit Me Hard and Soft a organizaciones enfocadas en justicia climática, equidad alimentaria y reducción de emisiones.

UNA POSTURA RESPALDADA POR ACCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES

El activismo de Eilish no solo se queda en declaraciones. Durante su gira, implementó medidas para reducir el impacto ambiental de sus conciertos, promovió menús veganos y creó espacios para informar a sus seguidores sobre temas ecológicos.

Su crítica a Elon Musk parte de una premisa clara: quien posee una riqueza capaz de transformar realidades globales tiene también una responsabilidad moral de actuar. Las infografías que compartió señalaban estimaciones como el costo anual de terminar con el hambre mundial o la reconstrucción de Gaza, cifras que muestran lo que podría lograrse con recursos como los que Musk planea acumular.