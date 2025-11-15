Gaby Spanic impacta con nuevo rostro y redes sociales señala que "parece 20 años más joven"

  • 24° C
La actriz venezolana Gaby Spanic volvió a colocarse en el centro de la conversación pública tras revelar, en sus historias de Instagram, el sorprendente resultado de un completo procedimiento estético realizado en Brasil.

La protagonista de La Usurpadora compartió un "antes y después" que dejó a miles con la boca abierta, no solo por el drástico cambio, sino por lo mucho que, según sus seguidores, "rejuveneció en cuestión de días".

La imagen mostró un rostro visiblemente diferente: labios más delgados, contornos faciales más definidos, ausencia de bolsas en los ojos y pómulos desinflamados. Para muchos usuarios, el cambio fue tan radical que pareciera que la actriz "viajó 20 años al pasado".

La reacción en redes no tardó en explotar, pues mientras unos celebraron la valentía de la actriz por mostrarse sin reservas y presumir su transformación, otros cuestionaron si había llevado los procedimientos demasiado lejos, abriendo un amplio debate entre los internautas.

¿QUÉ PROCEDIMIENTO ESTÉTICO SE HIZO GABY SPANIC?

La transformación fue realizada en JK Advanced Aesthetics, una clínica brasileña reconocida como "Mejor Clínica Estética de Lujo" en los The Best of Lifestyle Awards 2025. Spanic explicó que se sometió a un plan integral de rejuvenecimiento diseñado para armonizar su rostro y recuperar firmeza sin necesidad de cirugías invasivas.

La propia actriz detalló cada uno de los procedimientos:

  1. Lifting temporal con hilos de PDO. Técnica de elevación inmediata que reposiciona los tejidos del rostro.
  2. Aplicación de hilos PDO en toda la cara. Permite redefinir contornos, mejorar la firmeza y estimular colágeno.
  3. Relleno labial (Preenchimento labial). Para estilizar la forma de los labios y dar un aspecto más armonioso.
  4. Relleno de mentón (Preenchimento de mento). Proyecta el perfil y equilibra los rasgos faciales.
  5. Relleno en pómulos (Preenchimento malar). Ayuda a recuperar volumen perdido y suavizar la flacidez.
  6. Láser Red Touch. Tratamiento para renovar la textura de la piel, mejorar su luminosidad y promover regeneración celular.

Gaby Spanic acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento al equipo médico, orgullosa del resultado y feliz de compartirlo.

Su cambio sorprendió, impresionó y encendió el internet, pero dejó claro algo: la actriz no teme reinventarse y apostar por su bienestar estético con resultados que, por ahora, continúan dando de qué hablar.

